Минздрав утвердил новый стандарт помощи взрослым с рекуррентным депрессивным расстройством. В документе перечислены электронейростимуляция мозга, транскраниальная магнитная стимуляция и электросудорожная терапия.

Приказ №745н от 24 августа 2026 года зарегистрирован Минюстом 21 сентября и заменит стандарт 2022 года. Психотерапия предусмотрена для всех пациентов, а магнитная стимуляция — для небольшой части: ее применение заложено в среднем в 0,14% случаев. Осмотры невролога, офтальмолога и других специалистов также назначаются по показаниям.

При депрессии нарушается работа сетей мозга, участвующих в регулировании эмоций. Электростимуляция позволяет воздействовать на их активность. Вместе с тем точный механизм антидепрессивного эффекта раскрыт учеными пока не полностью: исследователи продолжают выяснять, какие участки лучше стимулировать у каждого конкретного пациента, объясняет Национальный институт психического здоровья США — NIMH.

При транскраниальной магнитной стимуляции, или ТМС, возле головы располагают катушку. Ее магнитные импульсы создают электрические токи в коре мозга. Через связи между участками воздействие может затрагивать и более глубокие структуры, связанные с настроением.

«ТМС — это инструмент, который мы можем использовать для изучения функций мозга, но, что особенно интересно, теперь это еще и метод лечения депрессии», отметила в научном исследовании Доктор Сара Лисанби.

Другой подход — транскраниальная стимуляция постоянным током, tDCS. Через электроды на коже головы подается слабый ток, который меняет готовность нервных клеток реагировать на сигналы. В отличие от ТМС он не запускает нервный импульс напрямую.

В исследовании Nature Medicine, опубликованном в октябре 2024 года, приняли участие 174 взрослых с прогрессирующей депрессией. Половина получала настоящую стимуляцию, остальные — имитацию. После десяти недель ремиссии по шкале Гамильтона достигли 44,9% участников основной группы против 21,8% контрольной. Сеансы проходили дома с дистанционным сопровождением медиков.

«Наше исследование показало, что tDCS — потенциальный вариант терапии первой линии, который может помочь нуждающимся», — заявила старший автор работы, психиатр и профессор Королевского колледжа Лондона Синтия Фу.

Электросудорожная терапия, также включенная в стандарт, устроена иначе. Под общей анестезией и после введения препарата для расслабления мышц электрический импульс вызывает краткий судорожный приступ. Ее применяют при тяжелой депрессии, устойчивой к лечению, либо когда требуется быстрый ответ из-за угрозы жизни.