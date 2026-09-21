Думскроллинг связан с тревожностью, депрессией и психологическим дистрессом — это показал метаанализ 44 исследований. Родственное явление, инфомания, заходит еще дальше: человек проверяет ленту непрерывно, даже без всякой цели. Как эти привычки меняют жизнь и отношения — в материале RTVI.

Инфомания — не медицинский диагноз, а название навязчивой потребности постоянно получать новую информацию. Человек открывает новости, мессенджеры и соцсети автоматически, боится пропустить важное событие и с трудом откладывает телефон.

От думскроллинга инфомания отличается содержанием. Думскроллинг — повторное чтение преимущественно негативных и пугающих сообщений. Инфоман может часами потреблять любой контент: от политики и экономики до комментариев, обзоров и развлекательных роликов.

Опубликованный 18 сентября в журнале Frontiers in Psychology систематический обзор объединил 44 исследования думскроллинга, проведенные с 2021 по 2026 год. В основные расчеты вошли данные 21 исследования, 23 независимых выборок и 40 статистических эффектов.

Наиболее сильную связь авторы обнаружили между думскроллингом и психологическим дистрессом — эмоциональным напряжением, мешающим справляться с повседневной нагрузкой. Более слабые связи выявили с тревожностью и депрессивными симптомами. Увлечение негативными новостями также сопровождалось более низкими показателями психологического благополучия и удовлетворенности жизнью.

Авторы подчеркивают, что результаты не доказывают причинность. Большинство исследований оценивали состояние участников только один раз. Негативные новости могут усиливать тревогу, но возможна и обратная связь: тревожный человек чаще ищет сообщения об угрозах. Качество доказательств по всем пяти показателям ученые оценили как очень низкое.

«Полностью выпадаешь из реальности»

Игорь П. из Калуги рассказал RTVI, что в определенный период новости занимали почти весь его день.

«Я просто просыпался и смотрел новости подряд почти весь день. Я буквально обожал журналистов. В итоге, если ты не потребляешь ничего, кроме новостей, ты полностью выпадаешь из реальности», — поделился он.

Похожее состояние описала Елена из Казани. Постоянное чтение новостей, по ее словам, не помогало лучше понимать происходящее, а оставляло ощущение умственной перегрузки.

«Все, с чем я остаюсь каждый день после постоянного чтения новостей, — это жуткий туман в голове и пустое чувство, что я не делаю ничего осмысленного со своей жизнью», — говорит она.

Информационная перегрузка затрагивает и близких. Михаил В. из Москвы рассказал RTVI, что его жена читает новостные ленты почти все время бодрствования.

«Я понимаю желание знать, что происходит в мире, но зачем в таком количестве? Она буквально приклеена к новостным лентам все время, пока не спит, и постоянно накручивает себя», — рассказал он.

Семья или «геополитика»

Сандхья Мишра из Дели считает, что постоянное погружение в мировые события может становиться способом уйти от повседневных обязанностей.

«Листая мировые новости, люди настолько в это вовлекаются, что сбегают от своей реальной жизни. Мужчины в моей семье уходят с головой в “геополитику”, не считая заботу о доме своей обязанностью. Это вызывает у меня гнев: они оставляют всю реальную работу женщинам, а сами с умным видом спорят о судьбах мира», — рассказала она RTVI.

В этом случае проблема выходит за пределы экранного времени: пока один человек следит за мировыми событиями, повседневная нагрузка ложится на других. Попытки вернуть людям контроль над вниманием уже выходят за рамки индивидуальных советов.

В Сингапуре Национальный библиотечный совет запустил программу ReadSG, участникам которой предлагают читать книги не менее 15 минут в день. За одну сессию начисляют 20 виртуальных монет, а тысячу монет можно обменять на один сингапурский доллар. Так власти пытаются закрепить привычку к сосредоточенному чтению вместо непрерывного переключения между короткими сообщениями.

Другой подход проверили исследователи Стэнфордского университета. Они показали 1 012 американцам от 13 до 29 лет предупреждения о возможной связи соцсетей с зависимостью, нарушениями сна, тревогой и депрессией. Самыми убедительными участники сочли сообщения о рисках для психического здоровья. Однако эксперимент измерял намерение сократить использование соцсетей, а не фактическое экранное время.

Исследования пока не позволяют определить безопасное количество потребляемых новостей. Но во всех историях собеседников RTVI повторяется один признак: информация перестает быть инструментом и начинает вытеснять сон, работу, общение или домашнюю жизнь.