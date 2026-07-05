Москва объединила лучшие мировые практики психологической поддержки онкопациентов в единую систему, сделав ее бесплатной и доступной для каждого. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

Онкологический диагноз меняет привычную жизнь не только самого человека, но и его близких: появляются страх, тревога и неопределенность в отношении будущего. Борьба с заболеванием включает не только медицинское лечение, но и заботу о психическом состоянии пациента.

Московская служба онкопсихологов принимает пациентов и их родственников во всех центрах амбулаторной онкологической помощи города. Записаться на онлайн-сессию со специалистом можно через приложение «Психология для жизни» или на сайте службы, а для пациентов и их близких также организованы группы поддержки «Равный равному».

Руководитель Московской службы онкопсихологов Юлия Кулакова объяснила, почему психологическая поддержка становится не просто дополнением, а неотъемлемой частью терапии.

«Психологическая поддержка — это реальный инструмент, который помогает сохранять силы, принимать решения и продолжать лечение. В Москве эта помощь доступная и системная, поэтому каждый, кто столкнулся с онкозаболеванием, может получить опору тогда, когда она особенно нужна», — подчеркнула она.

По ее словам, пациент зачастую пытается справиться с ситуацией сам и берет на себя роль героя, подавляет эмоции и мобилизует силы исключительно волевым усилием, что приводит к постоянному эмоциональному напряжению, истощает и психические, и физические резервы организма. В результате даже после успешного лечения и достижения ремиссии человеку бывает трудно вернуться к привычной жизни.

«Необходимо не просто купировать острые переживания, а помочь человеку сохранить внутренний ресурс: чтобы он мог осознанно участвовать в лечении, бережно выстраивать отношения с близкими и не терять опору даже в самые сложные моменты. Важно, чтобы поддержку получали все, кто в ней нуждается: и пациент, и его семья, и врачи», — сказала Кулакова.

По ее словам, когда человек не скрывает свои чувства, а учится с ними работать, у него остается больше сил для главного — лечения. Психологическая поддержка не отключает эмоции, а помогает прожить их так, чтобы они не мешали двигаться вперед: это разумное распределение собственных ресурсов, ведь своевременное снятие эмоционального напряжения помогает организму лучше справляться с нагрузкой.

В отличие от многих зарубежных клиник, где психолог подключается только по запросу самого пациента, в Москве психологическая помощь встроена в стандарт лечения с первых дней постановки диагноза. Это позволяет человеку получить поддержку не в момент кризиса, а заранее — чтобы сохранить силы для борьбы с болезнью.

Эффективность такого подхода подтверждена на практике. В Научном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева на протяжении двух лет действовала программа реабилитации для пациентов с впервые выявленным онкозаболеванием, в рамках которой человек еженедельно встречался с психотерапевтом и участвовал в групповых занятиях.

Уже после десяти встреч врачи зафиксировали у пациентов снижение тревожности и уход тяжелого эмоционального фона, а страх перед неизвестностью ослаб. Участники программы стали охотнее говорить о своих переживаниях и просить о поддержке.

Улучшение психологического состояния привело и к улучшению физического: у пациентов снизилась усталость, вернулся аппетит. Особенно значимым результатом стало то, что никто из участников программы не отказался от продолжения лечения — онкологи считают это серьезным достижением.

Как показывают исследования и практика, когда тревога и страх перестают управлять решениями пациента, он лучше понимает рекомендации врачей, охотнее обсуждает с ними сомнения и активнее участвует в собственном лечении. Это напрямую влияет на соблюдение плана терапии и общее самочувствие человека.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за три года работы специалисты службы провели свыше 36 тысяч консультаций для пациентов и более 4,5 тысячи консультаций для их родственников.