Финляндия приобретет у Швеции обновленные системы ПВО малой дальности RBS 70 NG. Об этом сообщает Yle со ссылкой на заявление министерства обороны страны и министра обороны Антти Хяккянена.

По его словам, сделка позволит усилить территориальный охват противовоздушной обороны по всей Финляндии. Новый комплекс представляет собой усовершенствованную версию системы ITO 05M, которую финская армия использует уже более двух десятилетий.

Модернизированное вооружение, как подчеркивают в ведомстве, предназначено для эффективного поражения как беспилотных, так и пилотируемых летательных аппаратов.

«Мы развиваем систему ПВО Финляндии для защиты от всего спектра угроз. Обеспечение нашей готовности требует соответствующих и современных систем для каждого типа угроз. Эта закупка — лишь один из компонентов более крупного пакета», — заявил Хяккянен.

Стоимость контракта, включая боеприпасы, учебное оборудование и систему технического обслуживания, оценивается в €108 млн без учета налогов. Поставки и полное развертывание системы, которые будут полностью введены в строй к концу 2020-х годов.

Основное обучение личного состава, включая контрактников, призывников и резервистов, будет проходить на базе батальона ПВО «Салпаусселькя» в составе Карельской бригады в Векаранъярви.

RBS 70 NG — это шведский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) малой дальности, разработанный компанией Saab как глубоко модернизированная версия известной системы RBS 70, состоящей на вооружении с 1977 года.

Главное отличие RBS 70 NG от других ПЗРК — принцип наведения. Комплекс использует лазерный луч: оператор удерживает прицел на цели, а ракета летит по этому лучу, оставаясь неуязвимой для средств радиоэлектронной борьбы. Модернизация до версии NG добавила ключевые элементы, которые снимают главный недостаток лазерного наведения — необходимость удерживать прицел на цели до самого попадания.

Эффективная дальность стрельбы RBS 70 NG с ракетой BOLIDE — до 9 км, высотный потолок — до 5 км, максимальная скорость ракеты — 2 Маха (около 2450 км/ч), время развертывания — 45 секунд, время перезарядки — менее 5 секунд. Масса системы, включая треногу, прицел и ракету, составляет около 87 кг. Боевая часть с вольфрамовыми шариками и кумулятивным зарядом весит 1,1 кг.

Система RBS 70 NG пользуется спросом у многих стран, особенно в Европе и Латинской Америке. В число пользователей RBS 70 разных версий входят Германия, Иран, Пакистан, Венесуэла, Ирландия и другие. Латвия заключила контракт на €190 млн на поставку комплексов в 2026—2030 годах, Литва уже использует его для усиления своей ПВО, Украина получила партию RBS 70 NG в рамках военной помощи от Австралии в 2024 году.