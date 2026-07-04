Активная фаза топливного кризиса закончится в течение нескольких недель, до сентября, заявил в беседе с RTVI первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в кулуарах съезда партии «Справедливая Россия».

«Правительство действительно сделало достаточно много для стабилизации рынка, преодоления кризиса. И я надеюсь, что это все в ближайшее время даст результат. Считаю, что кризис, активная его фаза, кончится гораздо раньше 1 сентября. Я не могу сказать вам — завтра или послезавтра, но считаю, что это вопрос буквально нескольких недель», — отметил Ананских.

По его мнению, перспективы для преодоления дефицита бензина есть.

«Есть очевидные причины кризиса: плановые выводы из эксплуатации на ремонт ряда НПЗ. Также свою негативную роль сыграло попадание беспилотников в некоторые НПЗ. Несколько факторов наложились друг на друга. Но ситуация уже начинает понемногу стабилизироваться во многих регионах», — рассказал собеседник RTVI.

Выправляется логистика, началась закупка нефтепродуктов в других странах, перечислил парламентарий.

Свою положительную роль сыграло решение правительства разрешить ряду НПЗ вернуться к запрещенному ранее производству топлива стандарта «Евро-3».

«Для многих даже современных автомобилей достаточно топлива стандарта „Евро-3“. Кроме того, его легче производить, и оно дешевле», — добавил Ананских.

Регионы вводят приоритетную заправку

Власти нескольких российских регионов принимают дополнительные меры для обеспечения работы экстренных служб и общественного транспорта на фоне напряженной ситуации с топливом. В Новосибирской области, Краснодарском крае и Адыгее вводят приоритетную заправку спецтранспорта, а также корректируют логистику поставок нефтепродуктов.

В Новосибирской области, где, по данным региональных властей, значительная часть АЗС не работает, а на остальных наблюдаются очереди, автомобили скорой помощи, коммунальных и оперативных служб, а также общественный транспорт начали заправлять в приоритетном порядке. Как сообщили в правительстве региона, все экстренные службы продолжают работать в штатном режиме. Кроме того, часть автоматических АЗС сети «Газпромнефть» возобновила работу, чтобы увеличить количество точек отпуска топлива.

В Краснодарском крае губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что регион обеспечен достаточным количеством топлива и ожидает дополнительные поставки. По его словам, перебои в работе части АЗС связаны с нарушением логистики, а не с нехваткой бензина и дизельного топлива. В крае создана рабочая группа по стабилизации ситуации, а муниципалитетам рекомендовано организовать ночную приоритетную заправку экстренных и коммунальных служб. По данным оперативного штаба, из более чем тысячи АЗС региона свыше 300 временно закрыты из-за логистических проблем.

В Адыгее глава республики Мурат Кумпилов поручил экстренным и жизнеобеспечивающим службам по возможности использовать транспорт на дизельном топливе, а также минимизировать использование служебных автомобилей без крайней необходимости. Жителей региона призвали отказаться от необязательных поездок на личном транспорте, чтобы снизить нагрузку на автозаправочные станции. Власти республики заявляют, что ситуация носит временный характер и находится на постоянном контроле.

На фоне проблем с обеспечением топливом после ударов украинских дронов по НПЗ Россия также начала морские поставки бензина из Индии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По данным агентства, из Индии уже отправлено не менее 60 тыс. тонн бензина двумя танкерами с партиями по 30—40 тыс. тонн каждый.

Китай также начал поставки топлива в Россию. Такой вывод можно сделать из сообщений российских СМИ о ситуации на автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» — одном из крупнейших транспортных хабов на российско-китайской границе. Как сообщает издание The Moscow Times, губернатор Забайкальского края Осипов опубликовал постановление о запрете с 3 июля движения всех грузовых авто через АПП «Забайкальск», кроме тех, что перевозят топливо.