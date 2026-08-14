Самарский областной суд 14 августа отменил регистрацию депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева на выборах в нижнюю палату, удовлетворив иск его соперницы Анны Саранцевой о нарушении авторских прав в агитационных материалах кандидата. Саранцева выдвинута Партией пенсионеров по тому же Промышленному одномандатному округу №163.

«Изучив представленные материалы и доводы сторон, заслушав свидетелей, суд признал заявленные требования обоснованными, отменив регистрацию кандидата в депутаты Матвеева М.Н.», — сообщила пресс-служба суда.

Решение огласили около половины седьмого вечера, уточняет Volga News. Процесс вела судья Татьяна Родина, пишет «Коммерсантъ».

По версии истца, в агитационных материалах на сайте политика и во «ВКонтакте» без согласия правообладателей использованы снимки — в том числе фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего в Донбассе в 2014 году, — а также шрифты Microsoft, лицензии на которые компания ограничила для России после 2022 года, и логотип Google.

Кроме того, депутат опубликовал без разрешения фото своего главного конкурента — единоросса Александра Живайкина, сопроводив его оскорбительным комментарием, сообщает «Ъ».

РБК со ссылкой на истца добавляет, что для сайта использовали и графический рисунок на основе снимка, принадлежащего «Комсомольской правде». Областной избирком иск поддержал.

Разбирательство продолжалось три дня. Защита строилась на том, что наполнением агитационного сайта занимался не сам кандидат, а разработчица ресурса Александра Будко, шрифты же приобретались через КПРФ по постоплате — а проверить, нарушены ли права американской Microsoft, в нынешних условиях невозможно. Ходатайства о привлечении к делу разработчицы и вызове представителей Microsoft и Google суд отклонил.

Представитель Саранцевой Юлия Белоус заявляла, что часть спорных материалов была удалена уже после подачи иска, и расценила это как косвенное признание нарушения. В суде также выступили фотографы, которые сказали, что их снимки использовались без согласия.

Сам Матвеев отвергал обвинения. Он также называл процесс политическим: по его словам, Саранцева связана с руководством Федерации борьбы, которую возглавляет Живайкин, также баллотирующийся по округу №163. В своем телеграм-канале коммунист охарактеризовал иск как «беспредел» и пригрозил встречными разбирательствами.

В КПРФ выдвинутые обвинения сочли абсурдными и не имеющими отношения «ни к закону, ни к морали», а попытку снятия — «неприкрытым произволом», направленным «на подрыв социальной стабильности», передают «Ведомости». Административный иск — это давление на партию и ее кандидатов с высокими шансами на победу, заявил изданию первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, назвавший Матвеева ярким политиком.

Матвееву 58 лет, он доктор исторических наук, в 2007—2021 годах был депутатом Самарской губернской думы, а в Госдуму избрался в 2021 году; занимает пост замглавы комитета по региональной политике и местному самоуправлению.