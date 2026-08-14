МВД Армении зафиксировало рекордное количество заявок на получение гражданства. Об этом сообщил и.о. заместителя министра внутренних дел Армена Казаряна на пресс-конференции. Он отметил, что большинство заявителей — граждане России армянского происхождения.

По словам Казаряна, в 2025 году гражданство Армении получило более 32 тыс. человек — это, по его словам, максимум за новейшую историю республики. Двумя годами ранее показатель превышал 20 тыс. в год, тогда как до этого держался в среднем на уровне 7-8 тыс.

«Мы видим, что произошли какие-то события, в частности, военные действия на территории Украины, были введены ограничения на поездки для российских граждан, и тогда мы видим рост таких заявлений в сфере нашего гражданства. А если изучить причины, то увидим, что граждане Российской Федерации, которые в основном подают заявления на получение гражданства РА, являются армянами по национальности. Другими словами, эта тенденция в основном связана с нашей диаспорой», — рассказал Казарян.

При этом он заявил, что паспорт республики нередко используется просто как проездной документ.

«Потому что если посмотреть, какие требования предъявляет Республика Армения для получения гражданства лицам армянской национальности, то эти требования равны нулю, то есть никаких требований нет. <…> Это проблема, и ее нужно решать адресно», — заметил чиновник.

По его мнению, действующая процедура для этнических армян слишком упрощена и нуждается в пересмотре. Казарян напомнил, что иностранцы для натурализации должны прожить в стране три года и сдать тесты на знание языка и законов, тогда как для соотечественников из диаспоры таких требований фактически нет.

«Может, есть какие-то административные препоны, но не требования со стороны государства. По сути, их нет. По моему профессиональному мнению, это проблема, и ее необходимо решать. Вопрос в ценности института гражданства», — заявил он, добавив, что уже готовится проект законодательных изменений.

Отдельно представитель МВД указал на, по его выражению, правовую коллизию: человек может отказаться от армянского гражданства, а затем почти сразу вновь подать заявление на его получение.

Что касается случаев прекращения гражданства, и.о. замминистра связал большинство из них с несовершеннолетними: по действующему закону ребенок может лишиться гражданства автоматически, если от него отказался один из родителей. Этот пробел, по его словам, также предстоит устранить.

Отвечая на вопрос Sputnik Армения о числе получивших гражданство вынужденных переселенцев из Карабаха, Казарян сообщил, что их количество превысило 40 тыс. человек: 27 948 взрослых и 12 354 несовершеннолетних.

И.о. главы Службы миграции и гражданства МВД Нелли Давтян привела более подробную статистику. По ее данным, в первом полугодии 2026 года заявления на получение гражданства подали 13 086 человек, а паспорта получили 16 770. Из них 8 676 — вынужденные переселенцы из Карабаха (годом ранее за аналогичный период таких было 3393).

Кроме того, 914 человек подали заявления об отказе от гражданства. Еще у 2 495 человек гражданство аннулировали; год назад этот показатель составлял 2 100.