Минпром Новосибирской области подписал с независимыми нефтетрейдерами и региональными сетями АЗС соглашение о добровольном ограничении торговых надбавок на топливо. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Новосибирская область стала единственным регионом в России, где реализовано подобное соглашение», — говорится в тексте официального сообщения.

Документ ограничивает наценку на топливо «Газпром нефти», поставляемое в регион, уровнем не выше 15% от оптовой цены. Первыми к соглашению присоединились сети АЗС «Энергия» и «ОПТИ». Оно будет действовать до 15 ноября, при необходимости его могут продлить.

«Новосибирская область находится в зоне ответственности ПАО “Газпром нефть”. В случае выполнения компанией обязательств по снабжению региона топливом в оптовом сегменте, мы обеспечим регламентированную минимальную наценку и установим предельный уровень розничных цен», — заявил исполняющий обязанности министра промышленности области Денис Рягузов.

По его словам, эта мера должна помочь сдержать рост розничных цен в регионе.

В правительстве области также сообщили, что дополнительные объемы всех видов топлива уже поступили в регион. Одновременно местное управление ФАС усилило контроль за ценообразованием. Ранее антимонопольная служба заявляла о признаках картельного сговора на оптовом рынке.

В июле в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с поставками топлива. Тогда власти рекомендовали госструктурам экономить бензин, чаще пользоваться общественным транспортом и рассмотреть перевод части сотрудников на удаленную работу.