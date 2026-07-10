На фоне перебоев с топливом в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности. Региональные власти рекомендовали госструктурам экономить бензин, пользоваться общественным транспортом и по возможности переводить часть сотрудников на удаленку. В соседней Томской области чиновникам также посоветовали реже ездить в служебные командировки и чаще проводить совещания онлайн.

Согласно постановлению, подписанному и. о. губернатора Новосибирской области Константином Хальзовым, руководителям областных органов власти и подведомственных учреждений поручено перейти на режим экономии топлива. Сотрудникам рекомендовано пользоваться общественным транспортом.

Аналогичные меры предложили главам муниципальных образований и работникам местных администраций. Работодателям, чья работа не относится к жизнеобеспечению, власти предложили по возможности перевести персонал на удаленную работу.

Жителям региона также посоветовали ограничить поездки на личных автомобилях. Перед выездом их просят проверять, достаточно ли топлива в баке для обратной дороги.

В Томской области, где перебои с бензином фиксируются с конца июня, правительство попросило чиновников шире использовать дистанционные форматы работы. Об этом РИА Томск сообщила замгубернатора по управлению делами Ольга Крылова.

По ее словам, из-за значительной удаленности большинства муниципалитетов от областного центра служебные выезды следует планировать тщательнее и по возможности заменять онлайн-совещаниями. Такая мера должна снизить расход топлива госорганами: сейчас он составляет около 15 тыс. литров в месяц.

Крылова уточнила, что транспортное обслуживание губернатора, правительства и других областных структур обеспечивает «Служба хозяйственного обеспечения». Топливо учреждение получает на АЗС по пластиковым картам по заранее заключенному госконтракту.

Федеральные власти также обсуждают ситуацию на топливном рынке. На совещании с правительством 8 июля президент Владимир Путин заявил, что запас прочности российского энергетического комплекса остается высоким. Он добавил, что попытки Украины создать нервозность в обществе ударами по НПЗ являются «невыполнимой задачей». «Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», — сказал он.

Вице-премьер Александр Новак сообщил главе государства, что несмотря на принимаемые меры, стабилизировать ситуацию с топливом пока удается лишь частично, а в целом она «остается непростой». Он доложил о введении запрета на экспорт дизеля — как ранее было запрещено экспортировать бензин и авиакеросин, а также объявил о начале импорта нефтепродуктов из других стран.

В разговоре с журналистами 10 июля Новак заявил о нехватке топлива на внутреннем рынке.