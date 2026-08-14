В результате ночной атаки БПЛА в Тверской области был поврежден объект Wildberries, а в Ленинградской области удар пришелся по порту Усть-Луга, где возник пожар. Об этом сообщили региональные власти. Пострадавших в обоих случаях нет.

«В результате ночного отражения атаки вражеских БПЛА обломками беспилотника повреждена стена складского помещения “Вайлдберриз” в Калининском округе. Возникшее задымление оперативно ликвидировано. Сотрудники предприятия не пострадали», — сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

В пресс-службе компании RWB (объединенная структура Wildberries и Russ) уточнили, что логистический комплекс получил «незначительные повреждения»: «обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы». В WB добавили, что товары не пострадали, а на объекте заранее провели эвакуацию.

Над Ленинградской областью за ночь сбили 54 беспилотника, рассказал губернатор Александр Дрозденко. «В результате повреждения зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению», — сказал он. К 08:16 все последствия удара по порту были ликвидированы, жертв не было, добавил глава области.

«Фонтанка» пишет, что в Санкт-Петербурге ночью были проблемы с мобильным интернетом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО уничтожили 10 дронов: «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

Над Севастополем сбили шесть дронов, написал губернатор Михаил Развожаев. «Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — добавил он.

В Ростовской области минувшей ночью силы ПВО уничтожили около 20 дронов в Каменске-Шахтинском и Каменском районе, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Калужской области вечером 13 и ночью 14 августа уничтожили восемь беспилотников — над несколькими округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«По предварительной информации, в результате атаки пострадало остекление муниципального образовательного учреждения в одном из населенных пунктов Людиновского округа. Пострадавших нет», — написал он. Восстановительные работы возьмет на себя муниципалитет.

Белгородская область за прошедшие сутки подверглась 122 ударам, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Под обстрел попали Белгород и более десятка округов. По его информации, противник произвел три артиллерийских обстрела и семь раз сбрасывал бомбы с дронов; расчеты ПВО и другие подразделения сбили и подавили 135 беспилотников.

«К большому сожалению, не обошлось без потерь. При террористическом ударе со стороны ВСУ в Белгородском округе погиб мирный житель. Слова не смогут унять боль родных и близких. Тем не менее, от всего сердца выражаю соболезнования семье погибшего», — добавил Шуваев.

Еще 10 человек пострадали в Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах, четверо из них остаются в больницах, рассказал врио главы региона.

В Минобороны РФ уточнили, что за ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 553 беспилотника самолетного типа — над Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской и Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также Черным и Азовским морями.