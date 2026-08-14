Спецпосланник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер планирует посетить Израиль для переговоров по ситуации в секторе Газа. Как пишет портал Axios со ссылкой на источники, поездка запланировала на следующую неделю.

Отмечается, что это будет первый с января визит Кушнера в еврейское государство. Поездка происходит на фоне попыток Белого дома и «Совета мира» Трампа продвинуть следующий этап плана по Газе, который сосредоточен на разоружении ХАМАС и потенциальном выводе израильских войск.

«Мы сходимся во мнении относительно стратегической цели, но Израиль выразил некоторые сомнения по поводу плана. Мы хотим поговорить с ним, чтобы убедиться в нашей координации», — рассказал американский чиновник, отметив, что даты визита могут измениться.

По словам источников, Кушнер также планирует отправиться в Каир, где встретится с посредниками по Газе из Египта, Катара и Турции.

Ранее премьер-министр Израиля заявил, что правительство не будет выполнять предложенный Соединенными Штатами план по урегулированию в Газе, а вывод войск не состоится, пока ХАМАС не будет «по-настоящему разоружен».

На заседании кабмина 9 августа Нетаньяху подчеркнул, что Израиль «отвергает документ из 15 пунктов».

«Когда я говорю, что ХАМАС следует сложить оружие, то я говорю о тяжелом вооружении, менее тяжелом вооружении, о любом вооружении. Нам требуется реальное, а не фиктивное разоружение ХАМАС», — добавил премьер-министр.

В июле Дональд Трамп объявил, что его «Совет мира» достиг соглашения, а ХАМАС принял план по разоружению.