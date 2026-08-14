Требование США и еще 40 стран предупреждать их за сутки о пусках баллистических ракет и ракет-носителей может быть связано с напряжением из-за конфликта в Иране и действиями Китая. Об этом сказал KP.RU заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, удары Тегерана по Израилю и базам США, расположенным на Ближнем Востоке, а также ответные удары по Ирану сделали очевидной потенциальную опасность большого военного конфликта.

Эксперт отметил, что в текущей обстановке даже пуск небольшого количества ракет в ходе учений «вызывает тревогу», так как одна баллистическая ракета способна нести до 10 боеголовок с ядерным зарядом, что позволяет нанести серьезный ущерб стране среднего размера.

Еще одним возможным толчком к подобному требованию мог стать июльский пуск ракеты на дальность в семь тысяч километров с китайской подводной лодки. Однако то, что с инициативой выступили сразу несколько десятков стран, сказал Сивков, говорит о долгой подготовительной работе.

При этом, напомнил он, что между Россией и США долгое время действовал договор СНВ-3, в рамках которого стороны обязались предупреждать друг друга о баллистических пусках и выполняли эти обязательства.

«Теперь, вероятно, запрос о таких предупреждениях поступил и от других стран. Которые хотели бы знать, что пуски — не боевые», — добавил собеседник KP.RU.

Однако сейчас Вашингтон хочет получать данные о месте старта ракеты и направлении полета, пояснил Сивков. Он напомнил, что современные технологии позволяют определить вероятную цель при наличии такой информации.