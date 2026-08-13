В Варшаве задержали россиянина, подозреваемого в подготовке убийства гражданина США и Украины. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Polsat.

Арест состоялся 7 августа. По словам Туска, мужчина якобы был завербован российскими спецслужбами, а его предполагаемой целью был «неудобный» для Кремля человек.

Премьер заявил, что это «первый случай, когда кто-либо по приказу России решил напасть на гражданина США на территории другой страны НАТО».

Министр-координатор специальных служб Польши Томаш Симоняк добавил, что подозреваемый был задержан в сотрудничестве с американскими спецслужбами.

«Вероятно, в будущем мы столкнемся с подобным давлением, поэтому нам предстоит очень сложная работа по предотвращению наихудших сценариев», — заявил Туск.

В июне в польском городе Бяла-Подляска был убит российский художник-карикатурист Семен Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков). Он уехал из России в 2021 году и неоднократно выступал с критикой действий властей РФ и Беларуси.

Источник издания Onet в правоохранительных органах утверждал, что убийство художника было «похоже на казнь», так как было совершено нескольких выстрелов с близкого расстояния и один «контрольный».

Обвинение в убийстве предъявлено гражданину Грузии Эльнуру А. Сообщалось, что он мог пользоваться поддельным паспортом. Арестованный не признал вину и отказался от дачи показаний.