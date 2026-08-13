Существует ряд определенных условий для возобновления поставок армянской сельхозпродукции на российский рынок. Об этом заявил Минсельхоз РФ после встречи главы ведомства Оксаны Лут и министра экономики Армении Геворга Папояна в рамках VII заседания Совета по агропромышленной политике ЕАЭС в Алма-Ате.

«Важнейшим» условием возобновления импорта в министерстве назвали обеспечение безопасности поставляемой в Россию продукции армянского АПК, включая использование производителями республики собственного сырья, контроль за пестицидами и прослеживаемость поставок.

В свою очередь, Лут назвала безусловным приоритетом соответствие ввозимых в Россию товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС.

Российская сторона также отметила необходимость строгого соблюдения действующих норм и выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции, говорится в сообщении ведомства.

С мая Россельхознадзор ввел ряд ограничений на поставки в Россию армянской продукции, в том числе цветов, коньяка и вина, рыбы, минеральной воды, овощей, зелени, ягод, фруктов и сухофруктов, молочной продукции. Запреты на импорт вводятся на фоне предупреждений Москвы о том, что Ереван, взяв курс на вступление в ЕС, не сможет одновременно оставаться членом ЕАЭС.

В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту РФ Владимиру Путину и попросил его оказать содействие в решении вопроса с ограничениями на ввоз товаров из республики.

Армения рискует оказаться в сложной ситуации в 2027 году, если Россия сохранит ограничения на поставки продукции из республики, заявил RTVI генеральный директор «АрмИнфо» Эммануил Мкртчян. По его словам, при таком сценарии объемы производства сельскохозяйственных товаров в республике существенно снизятся.