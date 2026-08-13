Задержанный по обвинению в убийстве сын бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Александр Хотин отправлен под стражу на два месяца. Такую меру пресечения ему избрал Кунцевский районный суд Москвы, сообщает пресс-служба столичных судов в четверг, 13 августа.

Прокурор на заседании заявил, что 34-летний фигурант ведет аморальный образ жизни, данных о его регистрации нет — соответствующие страницы вырваны из паспорта, пишет SHOT.

Следствие также сообщило, что Хотин был судим, привлекался за административные правонарушения и лечился от наркозависимости в реабилитационном центре, сообщает «База». Адвокат это отрицала, заявляя, что ее подзащитный лечился от психического заболевания, отмечает Mash.

Канал уточняет, что пять лет назад мужчина проходил по делу о мошенничестве (ст. 159 УК), но «конфликт решили мирно».

Защита просила отправить Хотина под домашний арест, но с учетом его прошлого суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого в СИЗО.

Хотин, который явился на слушания с гематомой вокруг глаза, расплакался в суде, передает Mash. Поддержать его пришла жена. Связь с отцом он давно не поддерживает.

Игорь Албин (в прошлом Слюняев) был вице-губернатором Петербурга в 2014-2018 годах. До этого два года возглавлял Министерство регионального развития РФ. Также был губернатором Костромской области и сенатором от Алтайского края. Сменил фамилию в октябре 2014 года, объяснив, что это фамилия его рода по мужской линии.

Убийство, которое вменяют Хотину, было совершено поздно вечером 10 августа. По версии следствия, он, находясь в своей квартире со знакомым, нанес тому два удара ножом в шею, говорится в судебном релизе. Потерпевшего госпитализировали, но спасти не смогли.

Телеграм-каналы писали, что потерпевшему было нанесено семь или восемь ударов, в том числе в шею, висок, ухо и щеку.

Про погибшего сообщается, что это 54-летний курьер Александр Куманцов. По данным Mash, он работал на «Горбушке» и 10 августа доставил Хотину два заказанных им смартфона. Хозяин квартиры попытался отнять аппараты, не заплатив, и в ходе потасовки ударил курьера ножом.

Раненый мужчина смог выбежать из квартиры и позвать соседей на помощь. У подъезда он потерял сознание. Его доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но он не выжил.

Хотин после поножовщины покинул квартиру и попытался спрятаться на даче в Можайске, где находилась его жена. Там его задержали 11 августа.