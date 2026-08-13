12 августа редакция The Intercept и фонд Freedom of the Press Foundation подали судебный иск к президенту США Дональду Трампу. Причиной стало то, что теперь некоторые лица и организации могут получать ранний доступ к публикациям главы Белого дома в соцсети Truth Social, если заплатят от $60 тыс. до $100 тыс. Истцы утверждают, что эта практика «коррупционна и неконституционна». RTVI изучил поданный иск, чтобы разобраться, в чем дело.

$100 тыс. за секунду

16 июля компания Trump Media & Technology Group объявила о том, что 1 августа будет запущен новый канал передачи данных Truth API для Уолл-стрит. Он обеспечивает «доступ в режиме реального времени к публикациям из самых влиятельных аккаунтов Truth Social». По словам исполняющего обязанности директора Trump Media & Technology Group Кевина МакГурна, «рынки уже реагируют на публикации» в соцсети Трампа.

Отмечалось, что Truth API за отдельную плату предоставляет клиентам доступ к сообщениям за «миллисекунды» до публикации. Этот сервис предназначен для фирм, «наиболее пострадавших от цены за задержку информации», включая компании, которые занимаются высокочастотной торговлей, то есть для тех, кто покупает и продает акции за доли секунды.

Изначально стоимость услуги не обозначалась, однако позже стало известно, что она может достигать $100 тыс. в месяц.

«Доступ к Truth API стоит $100 тыс. в месяц, либо $60 тыс. в месяц при условии оформления подписки на три года. Кевин МакГурн охарактеризовал эту схему как продукт с «высокой маржой», призванный обеспечить «значимый, постоянный источник дохода» для Trump Media», — говорится в судебном иске.

Сейчас «подписку» оплатили уже более 10 компаний.

Трамп в ответе

The Intercept и Freedom of the Press Foundation заявили, что схема с платным ранним доступом носит «экстраординарный, коррупционный и неконституционный характер», а сами истцы обратились в суд, чтобы положить ей конец.

В поданном документе отмечается, что Дональд Трамп создал Truth Social в 2021 году и до сих пор остается крупнейшим акционером соцсети. К тому же глава государства публикует исключительно в ней официальные правительственные заявления, «объявляя о военных ударах и последующих прекращениях огня, о найме (и увольнении) руководителей ведомств и о крупных внутриполитических решениях».

«Эта схема [с платным доступом] носит глубоко коррупционный характер. Президент получает финансовую выгоду, предоставляя «движущую рынок» государственную информацию тем, кто готов и способен платить его личной компании», — подчеркнули истцы.

Среди ответчиков, помимо самого Трампа, также фигурируют помощник президента США Натали Харп, у которой есть доступ к учетной записи главы Белого дома в Truth Social и которая регулярно публикует сообщения от его имени.

«По имеющимся данным, Трамп утверждает содержание своих публикаций посредством физически распечатанных черновиков, после чего Харп заходит в его учетную запись и публикует сообщение от имени президента», — отмечается в судебном иске.

Также к учетной записи Трампа есть доступ и у замруководителя аппарата американского лидера Дэниела Скавино, который также иногда публикует сообщения Трампа. В 2021-2025 годах он работал в качестве «консультанта по социальным сетям» для Trump Media и получил от компании доход и активы на сумму от $1 до $5 млн.

Кроме них в качестве ответчиков фигурируют администрация президента США и ее структурное подразделение — аппарат Белого дома.

Средство вещания

Как посчитали истцы, за первые 10 дней с момента своего возвращения в Овальный кабинет 20 января 2025 года Дональд Трамп опубликовал свыше 150 сообщений в Truth Social, используя свою учетную запись для того, чтобы, к примеру, объявить о госназначениях или «потребовать от президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине».

«Трамп объявлял там о военных операциях и о прекращении огня, в том числе о бомбардировке предполагаемых судов с наркотиками, о бомбардировке ядерных объектов Ирана и последовавшем спустя два дня прекращении огня, о рейде и захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, о неоднократном начале и приостановке военных операций в Иране в 2026 году», — перечисляют истцы.

Кроме того, через Truth Social американский лидер делал и другие заявления, касающиеся внешней политики, торговли, к примеру, введения или отмены пошлин в отношении некоторых стран, а также внутриполитических дел.

«В общей сложности с момента возвращения на должность президент Трамп опубликовал от 9 тыс. до 11 тыс. сообщений или репостов в Truth Social. Зачастую его публикации не сопровождаются каким-либо официальным заявлением Белого дома», — отметили The Intercept и Freedom of the Press Foundation.

Вразрез с Конституцией

По словам истцов, Трамп извлекает выгоду из своих публикаций. После своего переизбрания политик передал принадлежащие ему 115 млн акций Trump Media в The Donald J. Trump Revocable Trust. Действующий президент США остается учредителем и единственным бенефициаром этого траста, а его сын Дональд Трамп-младший — единственный доверительный управляющий.

Доля участия Трампа в компании составляла примерно 52,1%, а на момент передачи в траст его акции стоили примерно $4 млрд.

Истцы отмечают, что решение вводить плату за более ранний доступ к публикациям нарушают 1-ю поправку к Конституции, поскольку «незаконно ограничивается доступ к публичной информации», а также ограничивается «время, место или способ доступа к публичным форумам».

1-я поправка к Конституции США гарантирует, что Конгресс не должен издавать законы, относящиеся «к установлению религии либо запрещающие ее свободное исповедание, либо ограничивающие свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб».

Также The Intercept и Freedom of the Press Foundation говорят о нарушении 5-й поправки к Конституции, настаивая на «равной защите».

Истцы просят суд признать, что практика публиковать официальную госинформацию «исключительно в Truth Social, которая ведет платный API для этого, неконституционна и незаконна».

«Запретить ответчикам, их представителям и любым лицам, действующим совместно или во взаимодействии с ответчиками, публиковать или допускать публикацию официальной государственной информации исключительно в Truth Social, которая ведет платный API для такой официальной государственной информации», — отмечается в документе.

Для себя же The Intercept и Freedom of the Press Foundation просят присудить возмещение судебных издержек и расходов на услуги представителей.