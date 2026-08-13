Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал представителей молодежи, выступающих «против всего», «придурками», которые «ведутся на вшивые деньги». Он высказался об этом на заседании экспертного совета партии, посвященном ее новой программе перед выборами.

Тему патриотического воспитания молодежи поднял член Генсовета ЕР, заместитель гендиректора ВГТРК и военкор Евгений Поддубный. Он озвучил инициативы, которые, по его словам, поступили от представителей общественности.

В частности, было предложено создать при каждой муниципальной библиотеке центры исторического просвещения, где на регулярной основе будут проходить лекции и встречи с ветеранами СВО.

Медведев, отвечая Поддубному, заявил, что «с прекращением или приостановкой» СВО идеологическое противостояние не закончится. Он отметил, что проблемы есть не только на Западе, но и в России.

«Ну, смотрите, какое количество придурков вынесло на свет божий в этот сложный драматический период, молодых в том числе придурков, которые не понимают даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые… Или на то, чтобы где-то там среди сверстников сказать, что он „против всего“», — стал рассуждать лидер «ЕР».

Медведев признал, что протестное поведение часто свойственно молодежи.

«Но мы должны понимать, что с мозгами у многих проблемы, и вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна», — указал он.

Говоря о том, «откуда вылазят эти люди с такими совершенно искривленными мозгами», Медведев выразил уверенность, что среди них мало «убежденных негодяев», а в основном они выступают «от глупости или несознательности».

В апреле, общаясь с российской молодежью со сцены просветительского марафона «Знание. Первые», Медведев назвал «фантазерами или дурачками» тех, кто не верит в возможность ядерного апокалипсиса. Тогда же он назвал «идиотами» лидеров стран Евросоюза.