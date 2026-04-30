Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил нынешнее время с периодами, которые предшествовали двум мировым войнам, и назвал «фантазерами или дурачками» тех, кто не верит в возможность ядерного апокалипсиса. Об этом Медведев сказал, общаясь с российской молодежью со сцены просветительского марафона «Знание. Первые».

«Вы знаете, что скрывать, у нас сейчас идет СВО. Это война. Поэтому очень часто локальный конфликт предшествует, к сожалению, глобальному конфликту», — заявил Медведев (здесь и далее цитаты по ТАСС).

Если исходить из таких предпосылок, то нынешнее время можно сравнить с тем, что предшествовало Первой мировой войне и отчасти — с 1930-ми годами, за которыми последовала Вторая мировая война, сказал зампред Совбеза.

По его мысли, в Европе сейчас происходит «милитаризация экономики, выпуск огромного количества техники» — точно так же, как и накануне Второй мировой.

Как считает Медведев, Россия до недавних пор смотрела на отношения с западным миром сквозь розовые очки, тогда как в действительности европейцы «не хотят нас слышать и, если говорить прямо, желают кончины нашего государства».

Медведев обратил внимание, что европейские лидеры постоянно говорят о неизбежности конфликта с Россией и ожидают нападения, хотя у России «никаких агрессивных замыслов нет». Подобное не звучало ни в выступлениях российских политиков, ни в документах, которые принимает страна, утверждает Медведев.

«Я не знаю, откуда они это взяли, но это мантра. Это говорится каждый день: „Русские обязательно на нас нападут“. <…> Этот маховик крутится, выпускается огромное количество оружия. <…> Вы понимаете, куда эта дорога, как это ни печально звучит», — сказал он участникам марафона.

Зампред Совбеза убежден, что нынешние европейские лидеры «абсолютно деструктивные, недалекие люди, которые бредят войной» с Россией и разрушают то, что создавалось десятилетиями до их прихода к власти.

«Сейчас Европу, Европейский союз возглавляют идиоты. Просто идиоты, которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия с момента превращения Евросоюза из союза угля и стали в современный Европейский союз», — сказал он.

Нынешний уровень взаимоотношений Москвы с Европой Медведев оценил как «чудовищный» и выразил уверенность, что потерянного уже не вернуть.

Об отношениях с США и ядерном сценарии

Говоря об отношениях с США, Медведев отметил, что они всегда были сложными, даже в периоды «упрощений и улучшений». Америка остается главным геополитическим соперником России, подчеркнул зампред Совбеза.

«Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки: боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, вокруг чего строятся взаимоотношения», — пояснил Медведев.

По его мнению, нельзя не понимать того, что сценарий ядерного апокалипсиса вполне реален.

«Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то жесткую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе. Но, к сожалению, он реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчет, тот фантазер или дурачок», — объяснил он молодым россиянам.

Медведев добавил, что ему «очень не хотелось бы» такого развития событий.

Он добавил, что у России есть некие «очень перспективные» образцы новейшего оружия, помимо «Орешника» и «Посейдона», но не стал об этом распространяться.

О «базарных схемах» и «пауках в банке»

Говоря о посреднических амбициях США по разрешению международных конфликтов, зампред Совбеза выразил сомнение в эффективности действий Вашингтона.

«Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях», — рассудил Медведев.

В то же время он выделил команду американского президента Дональда Трампа, которая прикладывает миротворческие усилия, в отличие от прежней администрации Джо Байдена, которая «просто запрягала упряжку войны».

Однако заниматься геополитическим урегулированием на базе некой «сделки» невозможно, продолжил Медведев. Он сравнил это с приемами торговли и высказал мнение, что «базарные схемы» в такой сложной материи, как геополитика, не срабатывают.

Зампред Совбеза сказал, что его радует наблюдать за тем, как ширятся разногласия между Европой и США при Трампе. Их взаимные упреки он сравнил с поведением «пауков в банке» и посоветовал «запасаться попкорном».

О численности контрактников

Медведев сообщил, что с начала года контракт с Минобороны заключили 127 тысяч человек, еще 10 тысяч подписали контракт о прохождении службы в добровольческих формированиях. По словам Медведева, в 2025 году контракт заключили около 450 тысяч человек.

В марте зампред Совбеза говорил, что с начала года контракт оформили 80 тысяч человек, не считая добровольцев. Он отметил, что комплектование войск «идет вполне приличными темпами», и необходимости объявлять новую волну мобилизации нет.

Общение Медведева с участниками форума заняло около двух часов. Сам политик опубликовал в телеграм-канале только один видеофрагмент — свой ответ на вопрос девушки из зала, чем может закончиться ситуация, в которой Европа ссорится с Америкой, а Америка — со всем миром.