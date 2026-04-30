Отказ от личного досмотра школьников перед сдачей ЕГЭ стал «маленькой победой» в борьбе за защиту прав учеников и их родителей. Об этом заявила Life.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Депутат отметила, что процедура досмотра добавляла детям стресса перед экзаменом, а родителей приводила в гнев.

«Мальчишки прятали глаза, девочки чувствовали себя униженными в силу своей неустойчивой психики», — сказала Останина, добавив, что обыскивающие «взрослые дяди» были «абсолютно не вправе» досматривать детей.

Депутат напомнила, что ранее глава Роспотребнадзора публично обвинял ее во лжи из-за слов об унижении школьников, и призвала ведомство публично признать свои ошибки.

Останина выразила уверенность, что решение отменить досмотр школьников перед ЕГЭ не было собственной инициативой Роспотребнадзора, а стало результатом системного давления со стороны родителей, педагогов и депутатов.

Методические рекомендации Рособрнадзора по подготовке и проведению ЕГЭ в 2026 году запрещают организаторам и сотрудникам правопорядка прикасаться к участникам экзаменов и их вещам.

«Важно! Не допускается досмотр участников экзаменов», — говорится в документе.

Согласно рекомендациям, при срабатывании металлоискателя охрана должна предложить школьнику добровольно сдать запрещенный предмет. В случае отказа школьник не будет допущен в пункт проведения экзамена. Нарушитель сможет пересдать экзамен в резервные сроки по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии.

В мае 2024 года скандал вызвали сообщения о требованиях к школьницам из Воронежа снимать нижнее белье перед сдачей ЕГЭ. Останина назвала это нарушением прав детей и обвинила в случившемся «тех, кто не смог организовать процесс сдачи ЕГЭ».