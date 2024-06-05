Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина намерена обратиться к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой из-за «вопиющих случаи унижения» школьников перед сдачей ЕГЭ. Об этом парламентарий сообщила корреспонденту RTVI.

«Сейчас все происходящее ложится виной на тех, кто не смог организовать процесс сдачи ЕГЭ. Либо это вообще невозможно сделать, и тогда это надо признать, либо не справляются те люди, которые обязаны это делать в лице Рособрнадзора и Минпросвещения. Буду задавать эти вопросы 11 июня, когда в Госдуме будет отчитываться уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Я буду считать это нарушением прав детей и требовать вмешательства уполномоченного», — сказала Останина.

Депутат добавила, что она возмущена «вопиющими случаями унижения, циничным отношением к нашим детям, когда перегнули палку на местах вопреки всяким инструкциям».

«Это просто тюремный режим какой-то. Разговаривать нельзя, туалет — 30 секунд», — заключила Останина.

В Воронеже школьникам «залезали в брюки»

Это уже не первый подобный случай за последнее время. В конце мая стало известно об аналогичных жалобах девочек, которые сдавали ЕГЭ по русскому языку в воронежской школе № 62.

Телеграм-каналы Baza и «Мой и твой Воронеж» писали, что металлодетектор издавал звук, когда некоторые из учениц пытались через него пройти, из-за чего им якобы пришлось снимать нижнее белье. Предположительно, проблема с металлодетектором могла возникнуть из-за наличия в бюстгальтерах девочек специальных вставок, которые называют «косточками».

Подписчики телеграм-канала «Мой и твой Воронеж» утверждали, что при досмотре школьниц якобы «щупали» и «залезали в брюки», а кому-то даже «прощупывали грудь» после отказа снять бюстгальтер. Автор одного из комментариев в канале заявляет, что девочек заставляли снимать «даже трусики», а подростки с брекетами и вовсе были допущены на экзамен «спустя час и более нервотрепки».

Представители регионального министерства образования после просмотра записей с камер не заметили нарушений этических норм. Несмотря на то, что на видео видно, что охранники были женского пола и не трогали школьниц, некоторые девочки утверждают, что на кадрах их нет, потому что нижнее белье им пришлось снимать на улице.

«Мне пришлось лифчик снимать, меня не пропускают, у меня ничего нет. <…> пришлось аж раздеваться. Мне что, трусы снимать?» — пересказала РБК одна из женщин слова своей дочери, сдававшей ЕГЭ в воронежской школе № 62.

После инцидента мать школьницы обратилась к директору с вопросом о том, как он мог допустить такую ситуацию. В ответ руководитель образовательного учреждения заявил, что не просил учеников раздеваться.

Днем 29 мая о начале проверки жалоб заявила прокуратура Воронежской области. В ведомстве добавили, что «при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования». Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщила РИА Новости, что ведомство следит за ситуацией. Проверку из-за скандала также начал Следственный комитет.

31 мая министр образования Воронежской области Наталья Салогубова рассказала журналистам, что участников инцидента, где ученики пожаловались на неэтичную проверку перед ЕГЭ, отстранили от работы на экзаменах. В пресс-службе министерства образования региона уточнили, что меры коснулись члена государственной экзаменационной комиссии и двух организаторов вне аудитории.

В Чувашии ученикам пришлось почти «оголиться» перед охраной

3 июня прокуратура Чувашии начала проверку после сообщений, что в селе Яльчики школьниц заставили раздеваться до белья при досмотре перед ЕГЭ по русскому языку. Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят опрос сотрудников школы и запрашивают различные документы.

Речь идет об инциденте, который произошел 28 мая в средней общеобразовательной школе села Яльчики. Телеграм-канал Mash писал, что девочки и мальчики пожаловались на то, что им пришлось практически «оголиться» перед охраной при досмотре перед проведением ЕГЭ, чтобы их допустили на экзамен.

Телеграм-канал «Чувашия без цензуры» уточнил, что сотрудница Роспотребнадзора якобы заставляла несовершеннолетних снимать ремни, задирать рубашки и раздеваться до нижнего белья. Им также не давали находиться в туалете больше 30 секунд.

Несколько школьниц позвонили родителям и рассказали об инциденте — заявление в прокуратуру написали родственники сразу трех учащихся. Однако, как пишет «Чувашия без цензуры», пострадавших может быть «гораздо больше».

Глава регионального министерства образования Дмитрий Захаров заявил, что инциденту с досмотром школьников будет дана правовая оценка.

«Сегодня назначено служебное разбирательство по данным фактам для того, чтобы или подтвердились, или опровергнуты эти факты были. Расследование будет проходить в тесном взаимодействии с прокуратурой Чувашской Республики», — пояснил он.

Захаров напомнил, что проведение государственной итоговой аттестации «находится на отдельном контроле министерства образования Чувашской республики для того, чтобы все правовые нормы соблюдались».

В Подмосковье школьниц просили «поднять юбки»

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту нарушения при пропуске учеников на ЕГЭ по обществознанию в одной из школ в Видном.

Жалобы подростков из Подмосковья и их родителей на унизительные досмотры перед сдачей экзамена днем 5 июня опубликовала в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Автор одного из сообщений рассказал, что на металлоискатель и рамка металлодетектора на входе в помещение не работали, поэтому школьников обыскивали выключенным металлоискателем, тыкая им в тело.

«Девочек заставляли поднимать юбки и майки, рассматривали пиджаки, просили доставать все из лифчиков, карманов, колготок, дошло вплоть до трусов. Тыкали металлоискателем по всему телу, грубо обращались с детьми», — заявил автор другой публикации.

При этом сама Мизулина отметила, что Министерство образования Московской области эту информацию опровергает.

Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о планах в 2025 году пригласить для контроля за пунктами проведения экзаменов, в том числе, за процедурой досмотра родительские комитеты и наблюдателей.

«В следующем году, так как у нас самый главный оппонент наш, самый главный стрессующий человек в этом процессе — это родитель, даже не ребенок… Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы и присутствовать там и работать с родителями»,— рассказал господин Музаев на полях ПМЭФ.

Глава Лиги безопасного интернета, комментируя эту инициативу, назвала ее «очень правильным решением, которое поможет обеспечить спокойное и гармоничное проведение экзаменов».