Следственный комитет начал проверку из-за скандала в воронежской школе № 62, где некоторым школьницам перед сдачей ЕГЭ пришлось снимать нижнее белье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ведомства.

«По данному факту следователями регионального СУСК проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — сказала собеседница агентства.

Днем 29 мая о начале проверки жалоб сообщила прокуратура Воронежской области. В ведомстве заявили, что «при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования». Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщила РИА Новости, что ведомство следит за ситуацией.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению круглосуточно мониторить ситуацию в ходе проведения ЕГЭ. По данным источника ТАСС, спикер нижней палаты парламента раскритиковал руководство комитета за недостаточную реакцию на ситуацию в Воронеже. По его словам, пока депутаты будут рассылать запросы, «там закончатся все экзамены».

Депутат Госдумы Нина Останина в свою очередь заявила, что будет требовать проверки инцидента.

«Я буду требовать этого. Я буду требовать, настаивать на этом. Может, даже сейчас на заседании Государственной Думы подниму вопрос», — сказала парламентарий RTVI.

Она отметила, что отстранила бы людей, заставивших школьниц раздеться, от права заниматься педагогической деятельностью.

При этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов уже заявил, что школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться. По его словам, после проверки этот факт не подтвердился.

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», — сказал министр.

В то же время глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина усмотрела в произошедшем нарушение Конституции, «которая говорит о защите чести и достоинства всех наших граждан». По словам Мизулиной, «тех людей, которые такой досмотр проводили, конечно, на пушечный выстрел вообще нельзя подпускать к школам».

«Заставили снимать бюстгальтеры»

О жалобах девочек, которые 28 мая сдавали ЕГЭ по русскому языку в школе № 62, ранее сообщили телеграм-каналы Baza и «Мой и твой Воронеж». По их данным, металлодетектор издавал звук, когда некоторые из девочек пытались через него пройти, в связи с чем школьницам якобы пришлось снимать нижнее белье: возникло предположение, что дело в так называемых «косточках» в лифчике.

Подписчики канала «Мой и твой Воронеж» утверждают, что девочек не только «заставили снимать бюстгальтеры», но и якобы «почти всех щупали», «залезали в брюки», кому-то даже «прощупывали грудь» после отказа снять бюстгальтер. Автор одного из сообщений в канале заявляет, что девочек заставляли снимать «даже трусики», а подростки с брекетами и вовсе были допущены на экзамен «спустя час и более нервотрепки».

При этом представители регионального министерства образования после просмотра записей с камер заявили, что нарушений этических норм не было зафиксировано, девушек осматривали охранники женского пола, к выпускницам на пункте проведения экзамена в школе № 62 даже не прикасались.

Baza опубликовала 4-минутное видео, на котором видно, что никто из проверяющих действительно не трогал школьниц. На отдельном фрагменте видно, что одной девочке пришлось поднять кофту перед проверяющим мужчиной, но этот эпизод длился всего несколько секунд. При этом некоторые девочки рассказали телеграм-каналу, что они не попали на видео, поскольку нижнее белье пришлось снимать на улице у входа в школу.

Мэрия Воронежа опубликовала комментарий мужчины, который, по его словам, уже второй год участвует в составе сотрудников, организующих пункт приема экзаменов. Он утверждает, что в прошлом году «все проходило спокойно», а в этом году он «был обескуражен» поведением некоторых выпускников.