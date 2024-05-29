Учениц школы № 62 в Воронеже не заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ. Об этом глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил в разговоре с телеграм-каналом Shot.

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», — сказал глава ведомства.

Ранее воронежские школьницы, которые 28 мая сдавали ЕГЭ по русскому языку в школе № 62, пожаловались на унизительную проверку перед экзаменом. По их словам, из-за «писка» металлодетектора им пришлось снимать нижнее белье, а кому-то даже «прощупывали грудь».