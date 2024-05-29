Учениц школы № 62 в Воронеже не заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ. Об этом глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил в разговоре с телеграм-каналом Shot.
«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», — сказал глава ведомства.
Ранее воронежские школьницы, которые 28 мая сдавали ЕГЭ по русскому языку в школе № 62, пожаловались на унизительную проверку перед экзаменом. По их словам, из-за «писка» металлодетектора им пришлось снимать нижнее белье, а кому-то даже «прощупывали грудь».
В пресс-службе воронежского правительства еще вечером 28 мая заявили о начале проверки инцидента.
Учитель физкультуры и ОБЖ Дмитрий Скляр, который пропускал школьников через рамку металлодетектора в школе №62, рассказал Shot, что он никого не раздевал, а лишь просил устранить нарушения и пропускал только в том случае, если оборудование не срабатывало.
«Если рамка реагирует, я прошу выпускников вернуться, устранить нарушения. Больше никаких действий я не совершаю. Там были представители полиции», — заверил он.
По словам педагога, детектор реагирует только на крупные металлические предметы: телефоны, зажигалки, украшения.
Утром 29 мая представители регионального министерства образования после просмотра записей с камер заявили, что нарушений этических норм не зафиксировано, девушек осматривали охранники женского пола, к выпускницам на пункте проведения экзамена в школе №62 «даже не прикасались».
Региональное управление Следственного комитета России начало проверку сообщений о нарушениях при досмотре школьниц. Прокуратура Воронежской области также рассмотрит публикации СМИ о возможных нарушениях в образовательном учреждени. При наличии оснований будут приняты меры «прокурорского реагирования», сообщили представители ведомства в разговоре с «Коммерсантом».