Воронежские школьницы, которые 28 мая сдавали ЕГЭ по русскому языку в школе № 62, пожаловались на унизительную проверку перед экзаменом: по их словам, из-за «писка» металлодетектора пришлось снимать нижнее белье, а кому-то даже «прощупывали грудь». В местном телеграм-канале сообщается, что у девочек после случившегося «истерика», многие из них плакали. Как на этот инцидент отреагировали власти — в материале RTVI.

«Заставили снимать бюстгальтеры»

О жалобах девочек рассказали телеграм-каналы Baza и «Мой и твой Воронеж». Школьница рассказала, что пыталась пройти через металлодетектор, но он постоянно пищал, даже когда она сняла все украшения. В итоге «предположили, что это из-за косточек в лифчике», из-за чего девушке «пришлось снимать нижнее белье на улице при других учениках». После этого она смогла пройти, но случившееся якобы вызвало у нее «истерику», пишет Baza.

Аналогичная ситуация возникла у другой школьницы, которая сняла украшения, ремень, обувь, но металлодетектор все равно продолжал пищать. По словам ученицы, проверяющий сообщил, что «пищит в районе груди», после чего классный руководитель сказала, что «придется снять белье». Еще одной девочке пришлось оторвать украшение с нижнего белья.

«У всех девочек металлоискатель сработал на косточки в лифчике, после чего охрана начала кричать на девочек и разбираться, что же у них пищит», — рассказал подписчик канала «Мой и твой Воронеж».

По его словам, девочки объясняли, что пищит нижнее белье, но охранники якобы «заставили девчонок снимать бюстгальтеры». «Девочке, которая категорически отказалась это делать, прощупывали грудь», — утверждается в сообщении.

По словам автора сообщения, «все девочки плакали». Помимо того, у сдающих ЕГЭ не было возможности сходить в туалет, потому что выяснилось, что в туалете «нет дверей в кабинках». «Мы были в шоке и нам пришлось терпеть до дома на протяжении всего экзамена», — утверждает автор.

Еще один подписчик канала «Мой и твой Воронеж» рассказал, что при осмотре «девочек заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки/рубашки», якобы «почти всех щупали», «залезали в брюки».

«У многих групп экзамен начался намного позже, чем нужно, из-за того, что у них не работали принтеры! Было максимально хамское отношение! Многие девушки были в истерике после такого!» — возмутился автор, попросив «максимальной огласки».

Другой человек утверждает, что девочек якобы «заставляли снимать бюстгальтеры и даже трусики», а подростки с брекетами и вовсе были допущены на экзамен «спустя час и более нервотрепки». Пирсинг снимали «при нестерильных условиях», металлические детали приходилось срывать, приводя одежду в негодность.

«Эмоциональное состояние детей просто не передать. Родители пишут, что у девочек истерика после возвращения домой», — отметил автор, попросив обратить внимание на произошедшее, поскольку 31 мая предстоит «опять в эту школу идти на экзамен по математике».

К девочкам никто не прикасался

В пресс-службе воронежского правительства еще вечером 28 мая заявили о начале проверки инцидента. В правительстве заверили, что после изучения записей с камер видеонаблюдения «будут сделаны выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена» (цитата по «Блокнот-Воронеж»).

Утром 29 мая представители регионального министерства образования после просмотра записей с камер заявили, что нарушений этических норм не зафиксировано, девушек осматривали охранники женского пола, к выпускницам на пункте проведения экзамена в школе №62 даже не прикасались.

«Конфликтных ситуаций в рамках входа в ППЭ (пункт проведения экзамена — Прим.) не зафиксировано. Признаков тревожности, нервного возбуждения у выпускников не наблюдалось. К 9.50 вход в ППЭ был завершен, все участники размещены в аудиториях», — отметили в правительстве.

Власти подчеркнули, что более 130 выпускников из 143, пришедших на экзамен, прошли рамку металлодетектора без возникновения звукового сигнала. «Писк» устройства возникал при проходе лишь некоторых школьниц.

Baza опубликовала 4-минутное видео, на котором видно, что никто из проверяющих действительно не трогал школьниц. На отдельном фрагменте видно, что одной из школьниц пришлось поднять кофту перед проверяющим мужчиной, но этот эпизод длился всего несколько секунд. При этом некоторые девочки рассказали телеграм-каналу, что они не попали на видео, поскольку нижнее белье пришлось снимать на улице у входа в школу.

Прокуратура проводит проверку

Депутат Госдумы Евгений Ревенко от Воронежской области заявил RTVI, что прокуратура сейчас занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего. По его словам, возможно, речь идет о «критическом непонимании и возникшем конфликте между двумя сторонами».

«Нужно понимать, в каком психоэмоциональном состоянии были девочки. В каком напряжении они были, когда шли на ЕГЭ. С другой стороны, [имела место] твердость и неприступность сотрудников службы безопасности, которые выполняли очень жестко свои инструкции», — сказал Ревенко.

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что будет требовать проверки инцидента. «Я буду требовать этого. Я буду требовать, настаивать на этом. Может, даже сейчас на заседании Государственной Думы подниму вопрос», — рассказала RTVI Останина.

Она отметила, что нельзя в детях «видеть преступников»: по ее словам, преступление совершают те, кто забыли «о своем предназначении служения детям».

«Классная руководительница заявляет: “Хотите сдать экзамен? Раздевайтесь”. Слушайте, я бы просто отстранила этих людей сейчас от права заниматься педагогической деятельностью», — сказала депутат.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету круглосуточно мониторить ситуацию в ходе проведения ЕГЭ. По данным ТАСС, Володин намерен обсудить ситуацию с досмотром школьниц в Воронеже с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Известный российский учитель Евгений Ямбург заявил, что людям, допустившим досмотр выпускниц с раздеванием до нижнего белья, не место в профессии учителя. В беседе с «Лентой.ру» он выразил мнение, что ситуация «пошлая, омерзительная, нарушающая автономность личности, попирающая достоинство девочек».