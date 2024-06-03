Чувашская прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в селе Яльчики школьниц заставили раздеваться до нижнего белья во время досмотра перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) по русскому языку. Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят опрос сотрудников школы, также они запросили документы.

Речь идет об инциденте, который произошел 28 мая в средней общеобразовательной школе села Яльчики. Телеграм-канал Mash пишет, что девочки и мальчики пожаловались на то, что им пришло практически «оголиться» перед охраной при досмотре перед проведением ЕГЭ, чтобы их допустили на экзамен.

Телеграм-канал «Чувашия без цензуры» уточнил, что сотрудница Роспотребнадзора якобы заставляла несовершеннолетних снимать ремни, задирать рубашки и раздеваться до нижнего белья. Им также не давали находиться в туалете больше 30 секунд.

Несколько школьниц позвонили родителям и рассказали об инциденте — заявление в прокуратуру написали родственники сразу трех учащихся. Однако, как пишет «Чувашия без цензуры», пострадавших может быть «гораздо больше».

Глава регионального министерства образования Дмитрий Захаров заявил, что инциденту с досмотром школьников будет дана правовая оценка.

«Сегодня назначено служебное разбирательство по данным фактам для того, чтобы или подтвердились, или опровергнуты эти факты были. Расследование будет проходить в тесном взаимодействии с прокуратурой Чувашской Республики», — пояснил он.

Захаров напомнил, что проведение государственной итоговой аттестации «находится на отдельном контроле министерства образования Чувашской республики для того, чтобы все правовые нормы соблюдались».

Во вторник 28 мая стало известно об аналогичных жалобах девочек, которые сдавали ЕГЭ по русскому языку в воронежской школе № 62. Телеграм-каналы Baza и «Мой и твой Воронеж» писали, что металлодетектор издавал звук, когда некоторые из учениц пытались через него пройти, из-за чего им якобы пришлось снимать нижнее белье. Предположительно, проблема с металлодетектором могла возникнуть из-за наличия в бюстгальтерах девочек специальных вставок, которые называют «косточками».

Подписчики телеграм-канала «Мой и твой Воронеж» утверждали, что при досмотре школьниц якобы «щупали» и «залезали в брюки», а кому-то даже «прощупывали грудь» после отказа снять бюстгальтер. Автор одного из комментариев в канале заявляет, что девочек заставляли снимать «даже трусики», а подростки с брекетами и вовсе были допущены на экзамен «спустя час и более нервотрепки».

Между тем представители регионального министерства образования после просмотра записей с камер не зафиксировали нарушений этических норм: девушек осматривали охранники женского пола, которые к ним не прикасались.

На опубликованном телеграм-каналом Baza ролике видно, что никто из проверяющих действительно не трогал школьниц. При этом некоторые девочки утверждали, что они не попали на видео, поскольку нижнее белье пришлось снимать на улице у входа в школу.

«Мне пришлось лифчик снимать, меня не пропускают, у меня ничего нет. <…> пришлось аж раздеваться. Мне что, трусы снимать?» — пересказала РБК одна из женщин слова своей дочери, сдававшей ЕГЭ в воронежской школе № 62.

После этого мать ученицы позвонила директору образовательного учреждения с вопросом о том, как он мог допустить такую ситуацию. По словам женщины, он заявил, что не заставлял учеников раздеваться и сбросил трубку. «Я все понимаю, но там же находились педагоги мужского пола, куда они смотрели?» — задалась вопросом собеседница издания.

Днем 29 мая о начале проверки жалоб заявила прокуратура Воронежской области. В ведомстве добавили, что «при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования». Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщила РИА Новости, что ведомство следит за ситуацией. Проверку из-за скандала также начал Следственный комитет.

31 мая министр образования Воронежской области Наталья Салогубова рассказала журналистам, что участников инцидента, где ученики пожаловались на неэтичную проверку перед ЕГЭ, отстранили от работы на экзаменах. В пресс-службе министерства образования региона уточнили, что меры коснулись члена государственной экзаменационной комисси и двух организаторов вне аудитории.