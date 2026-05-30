Пожизненно осужденный экс-сенатор Рауф Арашуков предлагал начальнику оперативного отдела колонии «Черный дельфин» взятку в $5 млн за создание привилегированных условий содержания, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Адвокат заключенного назвал эту информацию ложной.

Согласно судебным документам, начальник оперативного отдела колонии около пяти раз встречался с Арашуковым в рамках оперативно-разыскных мероприятий. На первой встрече экс-сенатор, как утверждается, предложил $5 млн, на следующей — 5 млн рублей для начальника УФСИН по Оренбургской области и еще 1 млн рублей лично сотруднику. Взамен Арашуков рассчитывал получить неограниченные звонки, свидания, посылки, а также право выбирать соседа по камере и место работы, пишет агентство.

Адвокат Эльмар Ализаде в разговоре с РБК эту информацию опроверг.

«Насколько мне известно, как и от самого Рауфа Арашукова, так и из материалов дела, он не предлагал никому взяток за улучшение условий содержания. Более того, Арашуков с самого начала изъявил желание пройти полиграф по данному факту, и просил обнародовать все видеозаписи, содержащие встречи и разговоры, к которым его склонял так называемый сотрудник УФСИНа. Но ему в этом было немотивированно отказано», — заявил он.

По его словам, позиция экс-сенатора последовательна — он всегда настаивал на объективном рассмотрении дела. Ализаде также добавил, что образ его подзащитного раз за разом «пытаются очернить, будто не понимают, что правда проступает даже сквозь туман, и обман терпит поражение».

Ранее ТАСС сообщал, что на одном из заседаний суда Арашуков ходатайствовал о допросе начальника УФСИН России по Оренбургской области, однако ему было отказано.

Уголовное дело о даче взятки в отношении Арашукова возбудили уже в ходе отбывания им пожизненного срока. По версии следствия, в мае 2024 года он предложил сотруднику УФСИН взятку за создание привилегированных условий содержания. Через посредника — адвоката — были переданы 3 млн рублей, которые заложили в тайники. Передать еще 3 млн не успели «в связи с пресечением противоправной деятельности»; расследование в отношении адвоката продолжается.

13 января 2026 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-сенатора к 10 годам лишения свободы и штрафу в 120 млн рублей, а по совокупности приговоров окончательно назначил пожизненное заключение. В конце апреля 2026 года Оренбургский областной суд оставил приговор в силе. 6 млн рублей, предназначенных для передачи в качестве взятки, конфискованы в доход государства.

В 2026 году Арашуков подал несколько исков к администрации колонии «Черный дельфин»: он жаловался, в частности, на то, что ему не выдавали холодные закуски и куриные яйца, а в апреле потребовал 100 тыс. рублей компенсации, заявив, что ему не выдали заказанные продукты на 14 тыс. рублей и вместо них выдали другие товары на 4 тыс. По четырем предыдущим искам ему было отказано.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года прямо на закрытом заседании Совета Федерации. В декабре 2022 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных приговорил его и отца — Рауля Арашукова, бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаза», — к пожизненному заключению.

Их признали виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищении газа у структур «Газпрома» на 4,4 млрд рублей. По данным следствия, убийства были совершены, чтобы скрыть хищения.