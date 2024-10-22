Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение в колонии особого режима «Черный дельфин», и его адвокат стали фигурантами уголовного дела о крупной взятке. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, с июля по октябрь Арашуков через своего адвоката передал сотруднику УФСИН по Оренбургской области взятку в размере не менее 3 млн рублей. За эти деньги экс-сенатор хотел для себя «привилегированных условий содержания»: больше телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможность выбрать соседа по камере, а также место и вид работ в колонии.

«Сотрудник УФСИН сообщил о преступной деятельности Арашукова и иных лиц в правоохранительные органы», — сказала Петренко.

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео, на котором Арашуков завуалированно предлагает взятку сотруднику колонии. Экс-сенатору предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий (ч. 5 ст. 291 УК). максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков были арестованы в 2019 году по делу о создании преступного сообщества, убийствах и хищениях. При обысках у них изъяли драгоценности, золотые слитки и монеты, коллекцию холодного оружия и пачки денег. Рауф Арашуков в интервью RTVI из СИЗО говорил, что «на самом деле, золотые слитки — это небольшие подарочные плиточки». Кинжалы, по его словам, тоже были подарены, один из них — главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Арашуковых приговорили к пожизненному заключению. По версии следствия, Рауф Арашуков по поручению отца организовал убийства зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Арашуков-младший считает свое преследование «политическим заказом» со стороны бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.

В середине октября в инстаграме* экс-сенатора появилось обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Арашуков назвал чеченского лидера «дорогим старшим братом», извинился перед ним за прошлые ошибки и попросил о помощи. Позже Арашуков объяснил через своего адвоката, что его извинения перед Кадыровым — «это наше личное».