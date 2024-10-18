Осужденный на пожизненный срок бывший сенатор Рауф Арашуков назвал «личным делом» опубликованное в Instagram* обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ Арашукова, переданный через адвоката.

Как признался экс-сенатор, текст обращения к Кадырову действительно написал он сам «собственноручно», а уже после передал его своему адвокату для размещения в Instagram*-аккаунте Арашукова.

«Что касается извинений и обращения причины — это наше личное и я не вижу ничего тут плохого, когда человек ошибается и признает свою ошибку и приносит свои извинения, тем более перед тем, кого он считает близким человеком», — передал через адвоката Арашуков.

Вечером 16 октября на странице бывшего сенатора появился пост, в котором он извинялся за прошлые ошибки и просил о помощи «дорогого старшего брата» Рамзана Кадырова. Чеченский лидер публично не комментировал обращение заключенного.

По данным источников РБК, Арашуков и Кадыров дружили с 2007 года. Как утверждали собеседники издания, глава Чечни повлиял на то, чтобы Арашукова назначили сенатором в 2016 году.

Рауфа Арашукова и его отца Рауля в декабре 2022 года приговорили к пожизненному заключению по делу о преступном сообществе, заказных убийствах и хищениях.

По версии следствия, на Северном Кавказе действовало преступное сообщество, состоявшее из членов клана семьи Арашуковых и руководителей дочерних компаний «Газпрома». СК утверждал, что в 2010 году экс-сенатор по просьбе отца организовал два заказных убийства — зампреда международной черкесской ассоциации «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Сам Арашуков утверждал, что дело в отношении него инициировал бывший начальник управления разведки Росгвардии Казимир Боташев, который с 2013 по 2017 год был министром внутренних дел Карачаево-Черкессии. По словам бывшего сенатора, Боташев считал, что семья Арашукова помешала ему возглавить республику.

По утверждению некоторых СМИ, инициатором уголовного преследования Арашукова якобы был Рамзан Кадыров. На вопрос о своем отношении к такой версии экс-сенатор в интервью RTVI сказал: «Я так не думаю».

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