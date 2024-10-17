В Instagram*-аккаунте бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненное заключение, 16 октября появился пост с обращением к главе Чечни Рамзану Кадырову.

В публикации Арашуков называет чеченского лидера «дорогим старшим братом», приносит извинения за прошлые ошибки и просит о помощи. По словам экс-сенатора, он хотел обратиться давно, но «все ждал, когда сможет это сделать глядя в глаза, при личной встрече».

«Первое, что я хотел сказать, — попросить прощения за все ошибки, которые совершил перед тобой. Я никогда намеренно ничего не делал, тем более что могло тебя разозлить или обидеть. Аллах свидетель. Но это не оправдывает меня и мои ошибки… Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки», — говорится в публикации.

Арашуков попросил главу Чечни помочь его семье «в сложившейся ситуации». «Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз», — добавил он.

Сам Кадыров публично пока не отреагировал на обращение Арашукова.

Помимо обращения к главе Чечни, на странице экс-сенатора в Instagram* с начала 2024 года были опубликованы два поста, посвященные традиционным мусульманским праздникам.

По данным источников РБК, Арашуков и Кадыров дружили с 2007 года. Как утверждали собеседники издания, глава Чечни повлиял на то, чтобы Арашукова назначили сенатором в 2016 году.

Рауфа Арашукова и его отца Рауля в декабре 2022 года приговорили к пожизненному заключению по делу о преступном сообществе, заказных убийствах и хищениях.

По версии следствия, на Северном Кавказе действовало преступное сообщество, состоявшее из членов клана семьи Арашуковых и руководителей дочерних компаний «Газпрома». СК утверждал, что в 2010 году экс-сенатор по просьбе отца организовал два заказных убийства — зампреда международной черкесской ассоциации «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Сам Арашуков утверждал, что дело в отношении него инициировал бывший начальник управления разведки Росгвардии Казимир Боташев, который с 2013 по 2017 год был министром внутренних дел Карачаево-Черкессии. По словам бывшего сенатора, Боташев считал, что семья Арашукова помешала ему возглавить республику.

По утверждению некоторых СМИ, инициатором уголовного преследования Арашукова якобы был Рамзан Кадыров. На вопрос о своем отношении к такой версии экс-сенатор в интервью RTVI сказал: «Я так не думаю».

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