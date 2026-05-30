Администрация президента США запустила сайт Aliens.gov, заявив, что инопланетяне давно живут среди людей, но их отслеживает Иммиграционная и таможенная служба США (ICE). Как отмечает Fox News Digital, Белый дом использовал стилистику «разоблачений» НЛО для публикации текущих данных о задержаниях нелегальных мигрантов.

Ресурс оформлен как дашборд с заголовком «Засекречено», картой арестов мигрантов по всей стране и счетчиком, показывающим более 3 млн эпизодов взаимодействия сотрудников миграционной службы с нелегалами. Там же размещены интерактивная карта арестов, произведенных ICE, поиск по городам и штатам, а также сведения о датах задержаний, предъявленных обвинениях, странах происхождения мигрантов и их предполагаемой принадлежности к бандам.

«Они ходят среди нас. В течение 60 лет правительство США хранило тщательно оберегаемый секрет. Пришельцы ходили среди нас, жили в наших кварталах и общались с нами в повседневной жизни. <…> Миллионы прибыли под покровом тьмы и внедрились прямо в наше общество», — написано на главной странице.

На сайте написано, что многие президенты, конгрессмены и высокопоставленные чиновники США якобы знали о происходящем, но скрывали это и даже «ускоряли вторжение», пока «один человек наконец не набрался смелости сказать правду».

«Президент Трамп стал первым, кто указал на реальную опасность, которую инопланетяне представляют для каждой американской семьи», — говорится на стартовой странице ресурса.

Авторы сайта утверждают, что «инопланетяне» (то есть мигранты) посещают те же магазины и школы, что и граждане США, но не имеют права этого делать. Поэтому американцев призывают сообщать о них в «соответствующие органы».

«Это первая в своем роде попытка привлечь внимание к тому факту, что политика предыдущей администрации по созданию проницаемой границы подвергала риску не только семьи в приграничных штатах», — прокомментировал создание сайта представитель Белого дома.

Журналистам пообещали, что данные на портале будут обновляться на постоянной основе и дублироваться на официальных интернет-ресурсах Белого дома и ICE.

Fox News Digital отмечает, что запуск Aliens.gov совпал с публикацией двух серий рассекреченных файлов о неопознанных аномальных явлениях, которые обнародовало Министерство обороны США.