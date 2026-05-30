Законопроект, закрепляющий право учащихся и педагогов самим выбирать, на какой цифровой платформе им общаться по поводу учебного процесса, и добровольно отказываться от тех соцсетей и мессенджеров, пользоваться которыми они не хотят, намерены внести в Госдуму депутаты фракции КПРФ Владимир Исаков, Сергей Обухов, Денис Парфенов и Алексей Куринный. Текст документа есть в распоряжении RTVI.

Законопроект планируется внести в Госдуму 1 июня, под действие новых норм подпадает и «Сферум», уточнили авторы.

«КПРФ предлагает закрепить право учащихся и педагогов на отказ от использования цифровых образовательных платформ, предназначенных для коммуникации учащихся и педагогических работников, и убрать саму возможность отчислять школьников, студентов или не пускать их за это на занятия, а педагогов — увольнять или лишать выплат», — рассказал RTVI Исаков.

По его словам, «любое навязывание неизбежно вызывает отторжение».

«У людей — как у детей, так и у взрослых — должен быть выбор, какими ресурсами им пользоваться. И принуждать их скачивать приложения, которые лично им не нужны или неинтересны, неправильно. Тем более под угрозой отчисления, неудов или увольнения. Это все равно что потребовать приходить на физкультуру в школе не просто в спортивном костюме и кроссовках или кедах, а в костюме и обуви конкретных марок. А это нарушение закона «О защите конкуренции». Так почему то, что нельзя делать в случае школьной формы, допускается в истории с соцсетями и мессенджерами?» — сказал Исаков.

Он отметил, что педагогов в государственных школах порой заставляют подавать отчеты о пользовании конкретным мессенджером со скринами. «Это уже за гранью добра и зла», — считает депутат.

Исаков согласен с тем, что мессенджеры во многом удобны, однако, рассуждает он, «есть люди, которые сознательно избегают соцсетей и мессенджеров, и их выбор нужно уважать, не ограничивая при этом их право на образование». Кроме того, продолжил автор законопроекта, «образование в нашей стране почти век обходилось без мессенджеров — и подарило миру сотни, а то и тысячи великих ученых».