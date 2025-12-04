В Госдуме готовы обсудить жалобы россиян на платные подписки в электронных школьных дневниках в случае поступления такого запроса, заявил RTVI член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

«Пока никаких жалоб на эту тему в комитет по просвещению не поступало. Соответственно, в комитете этот вопрос не обсуждали. Если эта проблема так интересует, можно направить в комитет Государственной думы по просвещению обращение через сайт Государственной думы. Мы такие обращения, естественно, рассматриваем и предпринимаем шаги по решению поставленных проблем», — сказал депутат.

По словам Вассермана, в Госдуме пока не обсуждали вопрос о том, следует ли использование базовых инструментов для школьников «оплачивать всему обществу или все-таки должны платить те люди, которые непосредственно этой возможностью пользуются». «Не было такого запроса. Будет запрос — обсудим, решим», — заверил собеседник RTVI.

Вассерман отметил, что в России «вообще принято» сочетание платных и бесплатных возможностей в образовании. Законодатели в свою очередь решают, какие инструменты должны в обязательном порядке предоставляться бесплатно, основываясь в том числе на «конкретных вопросах родителей», пояснил парламентарий.

Рассуждая о «вопросе бесплатности», Вассерман подчеркнул, что «бесплатного не бывает вообще ничего».

«Бесплатным обычно оказывается то, где по каким-нибудь соображениям выгодней раскладывать оплату по всему населению, как обычно говорят — по налогоплательщикам, чем взимать плату с тех, кто конкретно пользуется той или иной возможностью. Простейший пример — некоторые болезни, например, туберкулез, настолько заразны, что обществу в целом выгодней лечить от этих болезней за общественный счет просто потому, что под угрозой оказывается все общество», — сказал член комитета Госдумы по просвещению.

Когда речь идет об образовании, есть вещи, которые «надо оплачивать за счет всего общества», поскольку в дальнейшем отдача от них приносит пользу всем гражданам, резюмировал Вассерман.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что россияне массово жалуются на платные подписки в школьных электронных дневниках. Несколько семей из Иркутской области рассказали каналу, что вынуждены платить за подписку на цифровую платформу «Дневник.ру» 1599 рублей за каждого ребенка, чтобы иметь доступ к домашним заданиям, успеваемости и рейтингу своих детей. Как говорится в публикации, родители также пожаловались на частые повышения тарифов и списания оплаты по тарифу без акции.

В пресс-службе «Дневник.ру» сообщили, что для получения доступа к платформе для всех детей сразу, необходимо оплатить семейную подписку, а при списании средств не по тарифам акций следует обращаться в службу поддержки сервиса.