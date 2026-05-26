Украина при поддержке западных кураторов превратилась в главный дестабилизирующий фактор на постсоветском пространстве. Об этом директор ФСБ Александр Бортников заявил на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Иркутске.

«Под лживые обещания скорого принятия в ЕС страну превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России», — сказал он.

По его словам, страны Европы создали на Украине «полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем искусственного интеллекта, отработки новых форм и методов войны под “чужим флагом”». Итогом, считает глава спецслужбы, стала «трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов».

Украинские спецслужбы, продолжил он, используют территории соседних с РФ государств для заброски диверсантов и средств террора, вербуют наемников для ВСУ по всему миру и вовлекают трудовых мигрантов в террористическую деятельность.

Кроме того, отметил Бортников, украинские ОПГ контролируют нарколаборатории в странах СНГ в удаленном режиме. «Часть прибыли направляется на вербовку исполнителей терактов в России и приобретение средств поражения», — заявил он.

«О масштабах угроз с украинского направления прямо свидетельствуют результаты совместной оперативной работы органов федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству. Так, в начале этого года совместно с КГБ Республики Беларусь пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов», — сказал Бортников.

Помимо этого, в начале года ФСБ совместно с таджикскими коллегами обезвредила ячейку, готовившую теракты, а во взаимодействии со Службой госбезопасности Узбекистана на стадии подготовки были пресечены пять нападений в разных регионах России, в том числе в Москве, заявил Бортников.

Отдельным источником угроз он назвал Ближний Восток.

«Эскалация иранского конфликта, вовлечение в него все большего числа сторон ведут к обострению межрелигиозных и межэтнических отношений, угрожая дестабилизацией всего исламского мира. Последствия расшатывания ситуации на Ближнем Востоке самым непосредственным образом отразятся на безопасности стран Содружества», — предупредил он.

Боевые действия Израиля против Палестины уже спровоцировали волнения в мусульманской среде — некоторые из таких проявлений спецслужбам стран СНГ пришлось «купировать в экстренном порядке», рассказал Бортников.

По данным ФСБ, западные спецслужбы пытаются задействовать сирийских боевиков как прокси-силу в войне против Ирана — в том числе выходцев из стран СНГ, воевавших в составе ИГИЛ* и других террористических группировок. Сейчас их перебрасывают в лагеря на территории Ирака.

«В свое время с таких же иракских тюремных комплексов, находившихся под опекой спецслужб западной коалиции, начиналась история ИГИЛ*», — напомнил Бортников, предупредив, что таких агентов будут использовать не только на Ближнем Востоке, но и в странах, откуда они прибыли.

Отдельно глава ФСБ затронул тему запрещенных веществ. По его словам, афганские наркоторговцы переключаются на производство «синтетики», фактически формируя «пояс» наркопроизводства «Юго-Восточная Азия — Афганистан — Иран» с разветвленными каналами транзита в Россию и на Запад. В 2025 году российские органы безопасности совместно с партнерами ликвидировали почти 170 нарколабораторий на пространстве СНГ и изъяли 9 т синтетических наркотиков.

Ситуация в Афганистане, по оценке Бортникова, остается сложной. Властям удается удерживать страну от гражданской войны, однако их усилия подрывают столкновения с Пакистаном и активность «Вилаята Хорасан»*, а также вооруженная оппозиция.

«Названные силы при активной поддержке спецслужб Великобритании продолжают попытки ослабить власть в Кабуле», — сказал директор ФСБ, добавив, что через этот регион Запад рассчитывает влиять на республики Центральной Азии.

Западное давление на СНГ ведется и по «мягким» каналам. Бортников зафиксировал «растущую активность НКО и фондов, связанных с британскими спецслужбами»: приоритеты Лондона — работа со СМИ, фальсификация истории, пропаганда национал-шовинизма и ЛГБТ-повестки**, «которая подрывает общие для народов стран СНГ духовно-нравственные ценности».

Спецслужбы стран ЕС под прикрытием гуманитарных проектов «ведут мониторинг ситуации на местах, формируют протестный актив, внедряют агентуру влияния на разные уровни власти».

«По имеющимся данным, западное разведсообщество стоит за программами по созданию на пространстве Содружества сети “цифровых” лабораторий, в задачи которых входят сбор и исследование при помощи технологий искусственного интеллекта типовых поведенческих профилей населения, выявление “точек напряжения” в обществе, моделирование социальных реакций на различные внешние факторы, включая действия органов власти», — заявил Бортников.

Киберугрозы «со стороны спецслужб ведущих стран НАТО и их союзников» он связал с технологической зависимостью России от западных платформ.

НАТО, по его словам, продолжает «долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке — биолаборатории работают и в странах СНГ.

Полевые испытания и утечки патогенов «легендируются» под естественные причины, подчеркнул он. «Множество доказательств такой деятельности собрано нашими Вооруженными Силами в ходе специальной военной операции на Украине», — добавил Бортников.

Он назвал эту угрозу «крайне серьезной» с учетом того, что развитие ИИ повышает риски биотерроризма. «Уверен, присутствующие здесь понимают, что источники, масштабы и вектор его возможного применения будут определяться далеко за пределами Содружества», — отметил руководитель ведомства.

Также директор ФСБ сформулировал цель западных стран.

«Запад рассчитывает заблокировать интеграционные процессы, подорвать страны СНГ изнутри, заставить народы забыть общую историю и стравить между собой, установить здесь свое господство», — заявил он, призвав партнеров по Содружеству к совместной защите общих интересов.

* Организации признаны террористическими и запрещены в России

** Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено