Украинские спецслужбы развернули кампанию по покупке российских военных и патриотических телеграм-каналов, чтобы использовать их для распространения дезинформации. Об этом сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

По данным СВР, в конце апреля СБУ начала рассылать предложения о покупке таких ресурсов со специально созданных фейковых аккаунтов, замаскированных под известных публичных лиц и лидеров общественного мнения.

«Эти, по сути, мошеннические действия преследуют цель подмены информационного наполнения приобретенных площадок и их последующего использования для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и Вооруженных сил России», — говорится в заявлении.

Как отмечает ведомство, владельцев телеграм-каналов таким образом планируют втянуть в противоправную деятельность, наносящую ущерб национальным интересам страны.

В ведомстве подчеркнули, что, по их оценке, Киеву оказалось «мало разветвленной сети телефонных мошенников», которые «обманом, шантажом и вымогательством лишают российских граждан последних сбережений и заставляют нарушать закон», и теперь СБУ хочет «расшатывать ситуацию в России под видом патриотического контента». Названия таких телеграм-каналов в сообщении СВР не приводятся.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что украинские спецслужбы активизировали попытки вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

24 февраля, выступая на коллегии ФСБ, президент России Владимир Путин отметил, что Украина делает ставку на индивидуальный и массовый террор, поскольку не может добиться значимых результатов на поле боя. В качестве примеров он привел обстрелы гражданских объектов, диверсии и взрыв на Савеловском вокзале.