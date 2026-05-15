Суд обратил в доход государства дорогостоящую недвижимость экс-главы Буйнакского отделения Социального фонда и членов его семьи. Стоимость активов составила 317 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана.

Районный суд удовлетворил иск прокуратуры. Основанием для обращения стали итоги проверки, в ходе которой было выявлено несоответствие между доходами ответчика и его близких и расходами на приобретение дорогостоящей недвижимости.

Как установил суд, с 2009 по 2024 год совокупный законный доход чиновника, его гражданской супруги и сестры составил около 11 млн рублей. Несмотря на это, с 2019 по 2024 год они оформили на себя объекты недвижимости, кадастровая стоимость которых составила более 78 млн рублей. Экспертиза также установила, что рыночная стоимость этих объектов составила около 317 млн рублей.

Во время судебных разбирательств мужчина не смог предоставить доказательств законного происхождения денег, которые пошли на возведение и приобретение этих объектов. В связи с этим суд принял решение о передаче недвижимости Росимуществу.

«Суд постановил <…> передать Росимуществу следующие объекты, находящиеся в городе Буйнакске: шестиэтажное нежилое здание площадью около 2,8 тысячи квадратных метров; два земельных участка, на одном из которых расположено указанное здание; квартиру площадью 72 квадратных метра, оформленную на гражданскую супругу ответчика», — говорится в сообщении суда.

