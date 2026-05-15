Впервые почти за 10 лет президент США побывал с официальным визитом в Китае. Дональд Трамп прилетел в Пекин 13 мая, чтобы за два следующих дня обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином как внешнюю политику, в частности — ситуацию вокруг Ирана и Тайваня, а также двусторонние отношения и торговлю. После переговоров Трамп объявил, что страны заключили «фантастические сделки». Подробнее о том, как прошел исторический саммит в Китае, — в материале RTVI.

Бизнес есть бизнес

Дональд Трамп отправился в Китай не только со своей администрацией, но и с топ-менеджерами крупнейших американских компаний.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, Вашингтон и Пекин заключили «фантастические торговые сделки». Позже в интервью Fox News президент Соединенных Штатов объявил, что Китай заинтересован в инвестировании «сотен миллиардов долларов» в американские компании.

«Я думаю, что это [визит] принесло много пользы. Мы заключили несколько фантастических торговых соглашений, выгодных для обеих стран», — отметил Трамп во время разговора с Си Цзиньпином.

Министерство иностранных дел КНР сообщило, что 14 мая премьер-министр страны Ли Цян встретился с представителями таких американских компаний, как Apple, Nvidia, Meta*, Cargill, Tesla, Boeing, Citigroup, Goldman Sachs, GE Aviation, Qualcomm, Visa, Micron Technology, Mastercard, BlackRock, Blackstone, GEO, Inmena, а также с представителями Нью-Йоркской фондовой биржи.

«Представители американского делового сообщества на встрече заявили, что отношения между США и КНР имеют первостепенное значение, а успешная встреча глав двух государств придала новый импульс экономическому и торговому сотрудничеству между Соединенными Штатами и Китаем и обеспечила стабильность мировой экономики», — говорится в сообщении китайского МИД.

Кроме того, по словам Трампа, Пекин впервые почти за 10 лет согласился купить у США 200 самолетов Boeing. При этом детали и сроки сделки пока не разглашаются. Глава Белого дома отметил, что масштабы превосходят ожидания, однако агентство Reuters отмечает, что на фоне этих новостей акции Boeing упали более чем на 4%.

Иран и нефть

Еще одним важным аспектом мировой политики, который обсуждали Трамп и Си, стал Иран и его конфликт с американо-израильской коалицией. В начале мая президент США объявил, что прекращение огня положило конец боевым действиям в Иране. Однако стороны до сих пор не могут согласовать мирное соглашение.

Сейчас Вашингтон и Тегеран ведут переговоры через посредника в лице Пакистана, передавая друг другу предложения о мире. При этом Ормузский пролив, через который проходило до 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, остается в блокаде.

По словам Дональда Трампа, они с Си обсудили ситуацию вокруг Ирана и пришли к согласию, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием. В МИД Китая добавили, что война с Ираном «никогда не должна была начаться».

«Мы обсуждали Иран. Мы хотим, чтобы этому пришел конец. Мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие. Мы хотим, чтобы проливы были открыты», — отметил глава Белого дома.

Кроме того, Си Цзиньпин пообещал не передавать Ирану военную технику и предложил свою помощь в прекращении конфликта.

«В то же время он [председатель КНР] сказал, что они закупают там большую часть нефти и хотели бы продолжать это делать. Он хотел бы, чтобы Ормузский пролив был открыт. Я ответил: «Ну, мы этому не препятствовали. Это сделали они»», — рассказал президент США Fox News.

При этом председатель КНР признал, что рассматривает возможность покупки американской нефти вместо иранской. Китай — один из основных импортеров нефти Исламской республики.

Тайвань — дело тонкое

Для Пекина тайваньский вопрос — один из ключевых в китайско-американских отношениях, так что пропустить эту тему Дональд Трамп и Си Цзиньпин не могли. Еще до визита президента США в Пекин посольство КНР в Вашингтоне назвало четыре красные линии в отношениях с Соединенными Штатами, среди которых был и Тайвань.

«При неэффективном подходе между двумя странами возникнут конфликты, которые могут привести к серьезному ухудшению отношений и поставить весь китайско-американский контекст в крайне опасное положение. «Независимость Тайваня» и мир в Тайваньском проливе несовместимы. Поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе — важнейший общий знаменатель между Китаем и США», — передает слова Си Цзиньпина агентство «Синьхуа».

Трамп, в свою очередь, отметил, что во время встреч они с Си Цзиньпином «очень подробно» обсудили тему Тайваня (чью независимость от «материкового» Китая Вашингтон, к слову, официально не признает) и продажи острову американского оружия.

«Мы очень подробно обсудили ситуацию с Тайванем, всю эту историю с продажей оружия, и я буду принимать решения, но, знаете, я думаю, последнее, что нам сейчас нужно, это война за 9,5 тыс. миль отсюда», — сказал журналистам глава Белого дома на борту самолета.

На вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты защищать Тайвань в случае военного конфликта острова с материком, Трамп отвечать не стал, отметив, что Си Цзиньпин задал ему тот же вопрос. На это президент США ответил китайскому лидеру, что «не обсуждает это».

США официально придерживаются политики «одного Китая». В 1979 году Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Китайской республикой и установил их с КНР. При этом тогда же Конгрессом был принят «Закон об отношениях с Тайванем», а точнее — с «властными органами Тайваня». Он предусматривает в том числе предоставление острову услуг в вопросах обороны.

* компания Meta признана в России экстремистской и запрещена