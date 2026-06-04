Консервативная журналистка и публицистка Кэндис Оуэнс, знаменитая сторонница Дональда Трампа, заявила, что не боится критики из-за поездки в Россию. Об этом она рассказала в специальном интервью RTVI на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кэндис Оуэнс, американская политическая активистка, блогер и журналист, стала известна после своего расследования о первой леди Франции Бриджит Макрон. В специальном интервью RTVI Оуэнс заявила, что постоянно сталкивается с критикой в свой адрес.

«Каждую неделю они меняют свое мнение по поводу того, кто меня финансирует. На прошлой неделе, кажется, они сказали, что меня спонсирует Катар, а пару недель назад был Иран. Если у тебя хоть сколько-нибудь другой взгляд на вещи, если ты мыслишь независимо, то тебя сразу же обвиняют в том, что тебя финансирует другая страна. Но это просто неправда», — отметила она.

В Россию она приехала на ПМЭФ вместе с семьей. По словам журналистки, она давно искала подходящую возможность посетить Россию, ею и стало приглашение на форум.

«Поэтому мы запланировали семейное путешествие, а затем нас пригласили поучаствовать в форуме и поговорить здесь о семье, так что все сложилось идеально», — заявила журналистка.

Смотрите интервью целиком сегодня, 4 июня, в эфире и на Youtube RTVI, а также на cайте, в VK и «Одноклассниках».