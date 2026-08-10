В Крыму тело 12-летней девочки обнаружили зарытым во дворе бывшего депутата сельсовета и директора дома культуры села Чайкино Валентина Байды. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил 5-tv.ru. Это подтвердили в МВД и СК по республике.

Как рассказали в полиции, вчера в 22:00 в дежурную часть обратился житель села с заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери. По его словам, школьница около полудня выехала из дома на велосипеде и не вернулась.

В ходе оперативного розыска сотрудники отделения в течение часа установили, что девочка могла находиться в доме 64-летнего мужчины, туда была направлена следственная группа.

По данным МВД, подозреваемый активно сопротивлялся полицейским и угрожал навредить себе. В итоге его задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

Во дворе дома задержанного нашли закопанное тело пропавшей.

Не называя имени подозреваемого, полиция добавила, что материалы проверки переданы следственным органам для принятия процессуального решения.

В главке СК по Крыму и Севастополю уточнили, что задержанному, чье имя также не названо, предъявлены обвинения в вовлечении лица до 14 лет в антиобщественные действия и причинении смерти по неосторожности (п. «в» ч. 3 ст. 151, ч. 1 ст. 109 УК). Суд отправил его в СИЗО.

По данным следствия, 7 августа мужчина дал девочке бытовой газовый баллончик, которым она надышалась до потери сознания и умерла от острого отравления.

«Испугавшись наказания за смерть ребенка, мужчина оттащил тело на задний двор домовладения, где вырыл яму для последующего сокрытия тела. Однако довести данный умысел до конца фигурант не успел, поскольку на местность прибыли сотрудники полиции, которые вели поиски пропавшего ребенка», — говорится в релизе СК.

«Mash на волне» пишет, что мужчина давно был знаком с девочкой. Каналы Mash, 112 и SHOT со ссылкой на показания задержанного сообщают, что школьница сама попросила экс-депутата купить ей газовый баллончик.

По словам Байды, он отнес потерявшую сознание девочку в дом, где попытался привести ее в чувство, но понял, что она уже не дышит. Тогда он решил закопать ее на заднем дворе.

SHOT уточняет, что подозреваемый живет недалеко от семьи погибшей. Телеграм-каналы также писали, что причиной смерти предварительно стала асфиксия, а следов насилия на теле не обнаружено. Точную причину гибели ребенка назовут по итогам экспертизы.

Как узнал 5-tv.ru, девочка не состояла на учете как трудный подросток, а Валентин Байда не имеет судимостей. Он работает директором Чайкинского дома культуры, а в сентябре 2024 года избирался депутатом сельсовета.