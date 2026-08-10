Собаки могут не только отличить радость на лице человека от грусти, но и распознать более сложные отрицательные эмоции — например, страх. Ученые выяснили это, поместив животных в томограф и показывая им фотопортреты. Их исследование опубликовано в журнале iScience.

Эмоции — ключевой фактор социального общения, помогающий людям лучше понимать друг друга. Основные эмоции, выраженные посредством мимики, универсальны, узнаваемы и не требуют дополнительных действий для считывания. Известно, что способность распознавать эмоции себе подобных присуща не только людям, но и некоторым животным, например, овцам и обезьянам.

В научной литературе описана способность собак к распознаванию человеческих эмоций на лице — радости, страха, отвращения. Однако биологическая основа этого феномена до последнего времени не изучалась.

«Люди действительно хорошо подмечают небольшие детали лица, и собаки тоже, — пояснил автор нового исследования из Университета Вены Рауль Эрнандес-Перес. — Это делает собак весьма интересными. Изучая их мозг, мы можем понять, какие адаптации развились у них для их социального и эмоционального понимания человека».

Ученые под его руководством решили исследовать биологические основы восприятия собаками человеческих эмоций методами функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

В первом эксперименте они сосредоточились на восприятии радости. Восьми собакам в томографе показывали фотографии незнакомых людей разного пола, в реальном времени отслеживая активность различных областей мозга.

Оказалось, что вид радостного человека активизирует вполне определенные области собачьего мозга — височную долю и хвостатое ядро, отвечающие за когнитивную деятельность и за систему вознаграждения соответственно.

«Активность хвостатого ядра особенно интересна, — считает соавтор исследования Лаура Куая. — Это означает, что радостные человеческие лица могут иметь эмоциональное значение для собак».

Во втором эксперименте ученые проверяли на 12 собаках, задействованы ли те же участки мозга при восприятии других человеческих эмоций. Ответ оказался отрицательным. Однако, подчеркивают исследователи, это не значит, что собаки разделяют эмоции человека на положительные и отрицательные.

Общее сканирование мозга животных показало разные картины активности мозга, вызываемой гневными или грустными человеческими лицами. Это послужило первым доказательством того, что собаки различают разные негативные эмоции человека.

По словам ученых, эти выводы не говорят о способности собак переживать те же эмоции, которые они считывают у людей. В реальной жизни одного лица собакам недостаточно — они черпают информацию, анализируя язык тела, особенности голоса и даже запах.

«Когда мы сравниваем людей с приматами, мы ищем особенности, которые могли возникнуть у общего предка, — пояснила Куая. — С собаками история совершенно другая. Они прошли особый эволюционный путь через одомашнивание, они развили социальные способности, необходимые, чтобы понимать нас и сотрудничать с нами».

Собаки, участвовавшие в эксперименте, жили в любящих семьях. Бездомные животные могут иметь другие привычки и считывать эмоции людей по-другому, отмечают авторы.