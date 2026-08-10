Семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выплатят по 2 млн рублей по решению главы Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале пресс-службы руководства региона.

«Решением раиса Татарстана Рустама Минниханова семьям погибших предусмотрена выплата в размере двух миллионов рублей», — говорится в тексте публикации.

Кроме того, по решению Минниханова пострадавшие получат от 300 тыс. до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести травм. Также предусмотрены выплаты за частичную или полную утрату имущества.

По последним данным, в результате ночного налета на Нижнекамск погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 75 человек, 21 из них госпитализирован.

В пресс-службе главы региона рассказали, что девять из 13 погибших находились в здании хостела, расположенного в промышленной зоне города. В Татарстане 10 августа объявлен траур, все праздничные и развлекательные мероприятия отменены.

На базе одного из лицеев в Нижнекамске был развернут пункт временного размещения, отметили в пресс-службе главы Татарстана. Там же жители могут подать заявление о повреждении имущества. Тем, чьи дома нуждаются в серьезном ремонте и кто не сможет вернуться домой вечером, город предоставит временное жилье на время восстановительных работ.

Минниханов в своем телеграм-канале выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что пострадавшим окажут всю необходимую медицинскую помощь.

По данным СКР, удар БПЛА был нанесен по «жилому сектору, а также объектам промышленности в городе Нижнекамске». «В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок. Несколько десятков человек пострадали. В очередной раз киевский режим совершил циничное преступление, не имеющее оправдания. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям», — говорится в заявлении ведомства.