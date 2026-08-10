В нынешнем украинском руководстве нет фигуры, которая подходила бы для переговоров с Россией, однако ситуация может измениться при соблюдении ряда условий. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, власть на Украине сосредоточена в руках Владимира Зеленского, чью легитимность после истечения президентского срока Москва не признает. Кроме того, как считает депутат, в окружении украинского лидера сейчас нет людей, нацеленных на результативные переговоры.

Новиков также заявил, что «вменяемые люди» на Украине не участвуют в активном политическом процессе, поскольку, по его оценке, в стране отсутствует демократия.

«Если такие демократические процедуры были бы запущены в результате денацификации украинской политической системы, то такие люди, которые гораздо лучше господина Зеленского понимают интересы украинского народа, они бы непременно проявились», — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву и Киев в течение недели. Возможность их визита в Россию прежде обсуждали в ходе телефонного разговора лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

В конце июля Трамп также анонсировал первый визит Кушнера и Уиткоффа на Украину и заявил, что Москва и Киев хотят заключить соглашение о прекращении боевых действий.