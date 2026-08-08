Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник 8 августа.

По словам собеседника агентства, визиты могут состояться «в диапазоне недели — дней десяти».

Приезд в Россию Уиткоффа и Кушнера обсуждали президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, состоявшегося в июне.

В конце июля Трамп заявил в интервью Financial Times, что его спецпосланники в ближайшие дни посетят Украину. Это будет первый визит Кушнера и Уиткоффа в страну.

Трамп также говорил, что России и Украине придется пойти на компромиссы для выхода на мирные договоренности. По его словам, Путин и украинский президент Владимир Зеленский хотят заключить соглашение о завершении боевых действий.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен активизировать усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

«В ближайшие несколько недель вы увидите некоторые усилия, направленные на то, чтобы понять, сможем ли мы возобновить переговоры между двумя сторонами и положить конец этой войне», — сказал он.

До этого Рубио заявил, что договоренности, достигнутые в ходе российско-американского саммита в Анкоридже, «провалились», поскольку украинская сторона не присоединилась к ним. По словам госсекретаря, для урегулирования конфликта нужны «новые идеи и концепции», так как выдвигавшиеся до этого предложения «были неприемлемы» для Киева.

В Кремле неоднократно указывали на готовность России к мирным переговорам по урегулированию конфликта с Украиной.