Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала решение Сената США утвердить законопроект о санкциях против России. Об этом она написала в соцсети Х, призвав «со всех сторон» атаковать любые источники доходов РФ.

«С помощью жестких и взаимодополняющих санкций Европа и Соединенные Штаты могут вновь продемонстрировать, чего способны достичь исторические партнеры, когда действуют сообща», — говорится в посте фон дер Ляйен.

Она призвала совместными усилиями лишить Россию средств для продолжения боевых действий на Украине, заявив, что Москва «не может выиграть».

Накануне, 7 августа, Сенат США подавляющим большинством голосов (86 «за», 11 против) одобрил масштабный законопроект об ужесточении санкций против России. Инициативу продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм, скоропостижно умерший в июле.

Документ позволяет президенту США вводить пошлины на российские товары в размере до 500%, а также пошлины в размере до 100% на товары из пяти стран — крупнейших покупателей российских нефти и газа.

Для стран, которые импортируют менее 15% природного газа из России и предпринимают шаги по сокращению импорта, предусмотрены исключения.

Законопроект закрепляет санкции против президента России Владимира Путина, членов правительства, других высокопоставленных чиновников, бизнесменов, государственных учреждений и банков.

Президент США сможет приостановить действие санкций, объяснив Конгрессу, почему послабления отвечают интересам национальной безопасности.

Полная отмена ограничений против России возможна после подписания мирного соглашения с Украиной и прекращения боевых действий, говорится в законопроекте.

Теперь документ должна рассмотреть палата представителей, которая до сентября находится на каникулах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце июля заявила, что одобрение законопроекта Грэма о санкциях навредит самим США, а также осложнит работу по стабилизации отношений между Москвой и Вашингтоном.