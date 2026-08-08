Полицейские и спасатели в Зеленогорске Красноярского края организовали поиски семьи из трех человек, пропавшей во время сплава по реке Кан. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 8 августа.

В ночь на субботу в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что семья из трех человек не вернулась со сплава.

«По имеющейся информации, 5 августа 2026 года около 14:00 супруги из Зеленогорска и их несовершеннолетний сын осуществляли сплав по реке Кан от Красноярской ГРЭС-2 в Зеленогорске в направлении Большого порога, в район г.Железногорск. До настоящего времени их местонахождение не установлено», — говорится в сообщении.

Спасатели обследуют участки реки и прилегающую территорию, полицейские устанавливают возможных очевидцев и обстоятельства произошедшего.

Сплав осуществлялся на лодке марки «Абакан» оранжевого цвета с черной вставкой в носовой части, она была оборудована подвесным лодочным мотором «Сузуки», говорится в сообщении.

В сентябре 2025 года в окрестностях поселка Кутурчин в Красноярском крае пропала семья Усольцевых из трех человек. Супруги Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь отправились по маршруту в направлении горы Буратинка и не вернулись. Тогда же были начаты поиски, которые не дали результата. Поисковые мероприятия несколько раз приостанавливали и возобновляли.

В СК заявили, что следствие рассматривает две основные версии исчезновения семьи Усольцевых: несчастный случай и криминальные причины.