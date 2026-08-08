Пентагон досрочно отстранил от должности командующего 5-м армейским корпусом США генерал-лейтенанта Чарльза Костанзу, сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Костанзу отстранили от должности за два месяца до планового завершения службы на посту. Руководство сухопутных войск США отказалось раскрыть причины и обстоятельства этого решения.

Отставка Костанзы произошла на фоне масштабных перестановок в высшем военном руководстве США. После того, как Пентагон возглавил Пит Хегсет, со своих постов были уволены более двух десятков высокопоставленных офицеров. Зачастую это происходило без публичных объяснений.

В то же время источник ABC News заверил, что отстранение Костанзы не связано с инициированными Хегсетом кадровыми перестановками в руководстве армии.

Новым командующим 5-м армейским корпусом уже назначен генерал-майор Томас Фелти. Его кандидатура ранее была утверждена Сенатом. Передача командования была запланирована на октябрь.

ABC News называет Костанзу «одним из ключевых генералов Пентагона». Как отмечается, 5-й армейский корпус США, штаб которого частично базируется в Польше, отвечает за руководство сухопутными войсками США, управление американскими войсками на восточном фланге НАТО и координацию операций по всей Европе. Значимость этого соединения выросла после начала конфликта на Украине, поскольку корпус помогает координировать оказание помощи Киеву.

Ранее Politico сообщило, что Пентагон откажется от руководства Группой содействия Украине (SAG-U), созданной под эгидой НАТО в Германии. По информации издания, вместо США координационную группу, которая занимается поставками оружия и обучением украинских военных, может возглавить одна из европейских стран альянса.