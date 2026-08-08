Онлайн-энциклопедию «Википедия» использовали как инструмент пропаганды, а ЦРУ вносило в статьи правки, заявил в интервью Berliner Zeitung сооснователь платформы Ларри Сэнгер.

«Мы знаем наверняка благодаря самым разным доказательствам: ЦРУ уже редактировало Википедию. А компания Wiki-PR заработала миллионы на внесении правок», — сказал он.

По его словам, журналистское расследование также показало, что агентство Portland Communications редактировало статьи в «Википедии» в интересах правительств и миллиардеров, включая Катар, Фонд Гейтса и суверенный фонд Ливии.

Как считает Сэнгер, «Википедия» «изобилует пропагандистскими материалами». В то же время он признал, что на платформе «представлен обширный спектр относительно нейтральных тем, освещаемых с разумной точки зрения». «В целом я рад, что «Википедия» существует»,— добавил сооснователь ресурса.

Сэнгер был отстранен от работы над «Википедией» в 2002 году, спустя год после запуска проекта. С тех пор он регулярно критикует онлайн-энциклопедию за отсутствие нейтральности и объективности. В 2025 году Сэнгер выступил с манифестом «Девять тезисов о Wikipedia», в которой предложил программу реформ платформы.

В прошлом году учетную запись Сэнгера на «Википедии» заблокировали на неопределенный срок за нарушение правил.