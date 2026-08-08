Экономический разрыв Армении с Россией вызовет в республике глубокий внутренний кризис, «а может, и что похуже», заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости. Так он ответил на вопрос о том, какие уроки мог бы извлечь Ереван из событий 2008 года вокруг Грузии.

По словам Медведева, Запад использовал Грузию «исключительно как тупой инструмент геополитической борьбы против нас в тот момент, когда ему это было выгодно».

«Судьба этой страны, несмотря на все обещания про вступление в НАТО и ЕС, его совершенно не интересовала. Когда же наши враги поняли, что ничего на этом направлении не добьются, то просто бросили свою падчерицу на произвол судьбы», — сказал зампред Совбеза.

Такие же последствия могут ожидать Армению, если она «продолжит свой курс на мифическое воссоединение с Западом», считает Медведев. По его мнению, Евросоюзу и США «абсолютно наплевать» на благополучие армянских граждан.

«Как только Армения перестанет им быть интересна в качестве тарана против России, западные флюгеры мгновенно откажутся от всех своих обещаний, как будто их и не было вовсе. При этом экономический разрыв с нашей страной вызовет в Армении глубокий внутренний кризис. А может, и что похуже…» — порассуждал Медведев.

Говоря о войне в Южной Осетии в августе 2008 года, зампред Совбеза назвал «истерикой» реакцию Запада на решение России о защите Абхазии и Южной Осетии и расценил события тех дней как «пробный шар». Он уточнил, что это была «первая проверка России на прочность через конфликт с сопредельным государством».

«Мы эту проверку прошли достойно, дали возможность благополучно жить и развиваться народам Абхазии и Южной Осетии. А те, кто громче всех осуждал нашу страну, сегодня безуспешно воюют против нее чужими руками на Украине», — сказал Медведев.

Он также рассказал, что в 2008 году провел с тогдашним президентом Франции Николя Саркози «жесткие, но результативные» переговоры в Москве, по результатам которых стороны договорились о завершении конфликта «на условиях России в интересах пострадавших республик». «Тогда Франция сыграла конструктивную роль в разрешении грузино-осетинского конфликта», — добавил зампредседателя Совбеза.

Медведев усомнился в том, что Грузия «от пережитого шока оправилась полностью». Он отметил, что грузинские власти сделали выводы, и сегодня Тбилиси проводит прагматичную политику.

8 августа 2008 года Грузия начала военную операцию против Южной Осетии. Вслед за этим Россия ввела в регион свои войска, объявив о проведении операции по принуждению к миру. В результате пятидневного военного конфликта погибло более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, разместив там свои военные базы. В свою очередь, Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Большинство членов ООН признают суверенитет Грузии над Абхазией и Южной Осетией. Москва настаивает на том, что решение российских властей о признании независимости двух республик не подлежит пересмотру.