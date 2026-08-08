Президент Украины Владимир Зеленский впервые с момента вступления в должность посетил Белград и провел переговоры с сербским лидером Александром Вучичем. Стороны договорились поддерживать друг друга на пути вступления в ЕС и намерены к концу года заключить соглашение о свободной торговле. Об этом главы государств объявили на совместной пресс-конференции.

Вучич отметил, что за полгода товарооборот между странами уже превысил $320 млн, тогда как за весь прошлый год он составил около $450 млн, пишет Blik. Этот показатель может быть «намного больше» за счет расширения сотрудничества в области энергетики и сельского хозяйства, подчеркнул президент Сербии.

По его словам, предметом обсуждения были совместные инфраструктурные проекты, привлечение украинских компаний к работе в Сербии, участие Белграда в восстановлении Одессы и увеличение объема гуманитарной помощи.

«Наше сотрудничество расширяется и станет намного масштабнее», — сказал Вучич.

О вступлении в ЕС

Президент Сербии отметил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, и поблагодарил Киев за взаимность в этом вопросе, передает Danas. Вучич пообещал, что Белград будет придерживаться той же политики «без всяких „но“».

Он также заверил, что Украина «всегда будет пользоваться полной поддержкой» Сербии на своем пути в ЕС, и пожелал Киеву как можно скорее преодолеть все переговорные кластеры.

«Мы никогда не скажем: „Заберите нас первыми, мы начали раньше [процесс вступления в ЕС], не берите Украину“», — цитирует Вучича Direktno.

В то же время он усомнился в возможности скорого принятия Украины и Сербии в блок. Говоря о препятствиях для собственной страны, Вучич указал на «многочисленные политические причины». Что касается Украины, то, по мнению сербского лидера, не все европейцы отнесутся благосклонно к ее членству в ЕС.

«Они всегда кого-нибудь находят: для нас они найдут хорватов, болгар или голландцев, а для украинцев — кого-то другого [чтобы заблокировать вступление в ЕС]. На данный момент я не вижу реальной возможности реализовать это», — сказал Вучич.

О конфликте на Украине

Вучич отметил, что в Сербии хотят скорейшего прекращения военных действий на Украине, но усомнился в такой возможности.

«Боюсь, нас ждет еще одна трудная зима. В основном ваших людей, но и всех остальных в мире», — сказал президент, обращаясь к Зеленскому.

Отвечая на вопросы журналистов, Вучич заявил, что военное сотрудничество между странами не обсуждалось.

Он также выразил надежду, что после окончания конфликта сербско-украинское сотрудничество станет «намного крепче и шире». В частности, Вучич озвучил планы совместно с Киевом экспортировать некоторые товары и выйти на рынки в Азии и Африке.

«Приезд Зеленского в Белград <…> еще несколько лет назад был бы немыслим. Это не визит вежливости. Это подтверждение того, что отношения между Сербией и Украиной незаметно вступили в новую фазу», — заявил Bloomberg Вук Велебит, президент организации по развитию сербско-американских отношений Pupin Initiative.

По мнению аналитика, Сербия «тихо, но недвусмысленно» сближается с Западом, «независимо от того, готов ли Белград говорить об этом вслух или нет».