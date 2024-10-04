Решение российских властей признать независимость республик Абхазия и Южная Осетия не подлежит пересмотру, заявил МИД России по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с его коллегами из этих стран.

«С российской стороны подчеркнута готовность продолжать оказывать всемерное содействие суверенным и независимым Абхазии и Южной Осетии в обеспечении их безопасности, поддержке социально-экономической сферы, расширении круга внешнеполитических партнеров», — говорится в пресс-релизе министерства.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года. Это решение поддержали еще четыре страны — Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. Остальные государства по-прежнему считают республики частью Грузии, а в самом Тбилиси называют их «оккупированными территориями».

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Создатель правящей партии «Грузинская мечта» и бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишвили в 2024 году заявил, что грузинские власти «найдут в себе силы» и смогут принести Южной Осетии извинения за начатые в 2008 году боевые действия. Эти слова политика спровоцировали в Грузии массовые акции протеста.

Аналогичное заявление в мае сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, выразив уверенность в том, что Грузия сможет вернуть Абхазию и Южную Осетию. Он назвал достижение этой цели «настоящей грузинской мечтой».

Президент России Владимир Путин заверял, что независимость Абхазии гарантирована, ссылаясь на прецедент Косова «с морально-этической точки зрения». «Никакой разницы, по сути, нет. И там и там существуют этнические конфликты, и там и там были нарушения закона», — пояснял российский лидер.

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На Генассамблее ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что риторика грузинских властей по поводу суверенитета Абхазии и Южной Осетии смягчается.

По его словам, Тбилиси, Сухум и Цхинвал должны сами выбрать формат предполагаемого примирения, а Москва при условии заинтересованности всех трех сторон готова оказывать в этом процессе посреднические услуги по «обеспечению договоренностей о ненападении». Грузинские власти отреагировали на это заявление положительно, предложив перейти от слов к делу и начать процесс примирения с вывода российских военных с территории обеих республик.