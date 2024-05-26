Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о планах страны вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию к 2030 году. Такой шаг он назвал «грузинской мечтой».

«Наша грузинская мечта — жить в объединенной сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», — написал премьер на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

По словам Кобахидзе, «единая и сильная Грузия» должна стать «полноправным членом европейской семьи в 2030 году». В феврале премьер отмечал, что к этому времени страна будет готова к членству в Евросоюзе больше, чем «любая другая страна-кандидат».

«Это наш амбициозный план и мы привержены проведению реформ и всем шагам, которые следует осуществить для европейской интеграции», — говорил Кобахидзе.

Другие заявления Кобахидзе

Выступая в День независимости Грузии на площади Свободы, Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в предательстве.

«Несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии, мы сохранили мир в стране за эти последние два года», — сказал премьер (цитата по Newsgeorgia).

Он отметил, что за последние 34 года после обретения независимости республика прошла «множество испытаний», в том числе четыре войны, временную потерю 20% территорий из-за «неопытности общества», а также «предательства политиков» и «фактическую потерю независимости», которую, по мнению Кобахидзе, страна переживала в период с 2004 года по 2012 год.

«С 2012 года и по настоящее время мы пережили многочисленные попытки подорвать суверенитет и независимость Грузии, особенно за последние четыре года», — добавил политик.

В течение последних двух лет, как считает премьер, республике удается поддерживать мир в стране, несмотря на «угрозы существованию». Это происходит благодаря единству народа и избранного правительства, а также «разумным шагам», убежден Кобахидзе.

Саломе Зурабишвили на выступлении в честь Дня независимости заявила, что европейское будущее Грузии и независимость страны находятся под угрозой, но призвала граждан не поддаваться безнадежности.

«Этой стране ее независимость несете вы, граждане этой страны, это вы ее создали и сохранили. Сегодня мы должны укреплять ее», — сказала она.

Зурабишвили также поддержала проходящие в Грузии протесты и добавила, что сегодня рождается новая республика «без страха, без зависти и без ненависти, с новым словом, с новым восприятием, решительностью, любовью, единством, достоинством». Действия, которые приближают страну к вступлению в ЕС, глава государства назвала своей ответственностью.

Грузинский закон об иноагентах

Как отмечает Newsgeorgia, высказывания грузинского премьера на Дне независимости стали еще одним проявлением проявлением критического конфликта между правящей партией «Грузинская мечта» и президентом, который обвиняет правительство в смене внешнеполитического курса. Разногласия происходят на фоне принятия закона об иноагентах.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния») в третьем, окончательном чтении. Рассмотрение законопроекта сопровождалось масштабными протестами и драками депутатов в парламенте, несколько раз протестные акции перерастали в столкновения с силовиками. При разгоне протестующих спецназ применял слезоточивый газ и водометы.

Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект, заявив, что он «по своему духу является российским законом», который противоречит «европейским стандартам» и мешает Грузии «на европейском пути». Глава республики выражала уверенность, что парламентское большинство преодолеет ее вето, и признавала, что оно будет «символическим».

Евросоюз предупреждал Грузию, что принятие закона об иноагентах противоречит стремлению Тбилиси вступить в ЕС. Хотя грузинская оппозиция называет законопроект об иноагентах «российским», в Кремле отвергают утверждения о том, что инициатива якобы является «русским проектом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал законопроекты о противодействии иностранному влиянию «нормальной практикой» государств, которые хотят обезопасить себя от стороннего вмешательства во внутреннюю политику.