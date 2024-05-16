Парламент Грузии 14 мая принял в окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», также известный как «закон об иноагентах». Рассмотрение документа сопровождалось массовыми протестами. На Западе принятие законопроекта считают «шагом в неверном направлении», который отдалит Тбилиси от пути евроинтеграции. Как происходящее оценивают в ЕС, США, самой Грузии и России ― в обзоре RTVI.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили неоднократно говорила, что наложит вето на закон об иноагентах, хотя у правящей партии «Грузинская мечта» достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

В интервью DW* Зурабишвили назвала спорный законопроект «символом целого ряда законов, мер и риторики, уводящей Грузию в сторону от европейского пути». По словам президента, документ «не соответствует европейским ценностям и не приближает страну к Евросоюзу».

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», внесенный правящей партией «Грузинская мечта», предусматривает обязательную регистрацию в отдельном реестре некоммерческих организаций и СМИ, которые получают более 20% своих доходов из-за рубежа. Специальная маркировка для иноагентов не предусмотрена, но неисполнение закона влечет за собой штрафы.

15 мая, на следующий день после принятия закона об иноагентах, Зурабишвили встретилась с министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Исландии и Эстонии. На совместной конференции после этой встречи президент Грузии пообещала не вступать в «фальшивые, искусственные, лживые переговоры» в рамках своего права вето.

«Демократия и свобода — это европейские ценности, за которые боролась Грузия. С этими ценностями и таким отношением это общество никогда не вернется под российское давление», — заявила Зурабишвили.

«Выбор между Россией и ЕС»

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в свою очередь отметил, что Грузия столкнется с «рисками и тяжелыми последствиями», если продолжит идти «этим очень опасным курсом».

«Позвольте мне быть предельно ясным. Принятие закона об “иностранных агентах”, а также репрессии против грузинского гражданского общества остановят дальнейшее продвижение Грузии по пути в Евросоюз и НАТО», — заявил Ландсбергис.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна назвал грузинский закон об иноагентах «символом выбора между Россией и ЕС».

«К сожалению, выбора быть посередине нет. Россия поставила все соседние страны в такое положение, что нам приходится выбирать, быть на стороне свободы или на стороне России», — сказал Цахна.

Он добавил, что документ «убирает Грузию с пути Евросоюза», а также напомнил, что ЕС «обычно вводит санкции» в случае нарушений прав человека и репрессий. В то же время Цахна выразил уверенность, что «законное место» Грузии — в Евросоюзе.

Главы МИД Исландии и Латвии воздержались от столь категоричных заявлений. Латвийский министр Байба Браже отметила, что необходимость принятия закона об иноагентах «очень сложно понять», и выразила надежду на то, что президентское право вето будет использовано для полного пересмотра документа.

Министр иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Гюльфадоттир в своей краткой речи выразила солидарность с евроатлантическими устремлениями Грузии. «Мы надеемся, что сможем рассматривать Грузию как часть мира, поддерживающую свободы и права, на которые нападает Россия», — заявила она.

«Попытка революции извне»

Вечером 15 апреля главы МИД Исландии, Литвы и Эстонии приняли участие в акции против закона об иноагентах в Тбилиси. Они прошли вместе с другими протестующими до здания парламента в Тбилиси и выступили перед демонстрантами, выразив им поддержку. Байба Браже побывала на митинге отдельно от коллег и не обращалась к участникам акции со сцены, отмечает издание Publika.

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе раскритиковал иностранных министров, назвав их участие в акции протеста проявлением враждебности и попыткой устроить в Грузии революцию.

«Конечно, есть попытка извне устроить переворот, революцию в стране. Примером тому являются даже те иностранцы, которые пришли на митинг. <…> Это не дружба, это вражда, это попытка вызвать поляризацию в стране», — заявил политик в эфире телеканала «Рустави-2».

Каладзе усмотрел в грузинских протестах сходство с происходившим на Украине в 2014 году, передает Sputnik Грузия.

«Соответственно, я хотел бы еще раз сказать всем — как внутри страны, так и за ее пределами — украинизации в Грузии не произойдет… <…> Ни Америка, ни Европа, ни Россия не могут быть нашими хозяевами. Наш хозяин — его превосходительство грузинский народ», — заявил мэр Тбилиси.

Участие иностранных дипломатов в протестах также раскритиковал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он обвинил европейских глав МИД в нарушении суверенитета Грузии и дипломатической практики, а также в попытке содействовать свержению власти.

«Протесты часто носят радикальный и насильственный характер. Участие высокопоставленных иностранных лиц в этих протестах <…> во имя «демократии и прав человека» в лучшем случае является лицемерием, а в худшем — подрывной деятельностью», — написал Папуашвили в соцсети X.

По его мнению, некоторые представители властей стран Балтии видят мир в «черно-белых тонах» и дошли до того, что «любой, кто не копирует их риторику, автоматически становится врагом». «А помощь в свержении демократически избранного правительства только потому, что вам не нравится его законодательство, — это вообще из советского учебника», — заявил спикер грузинского парламента.

По его словам, закон об иноагентах нужен для того, чтобы бороться со свободным вливанием «неподотчетных иностранных денег» в политическую систему Грузии, в том числе в радикальные группировки.

Как на закон об иноагентах отреагировали в ЕС, НАТО и США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

Мы открыто заявили о своей озабоченности законом, который противоречит демократическим ценностям и еще больше отдалит Грузию от ценностей Евросоюза и НАТО. <…> Если закон будет принят, это вынудит нас коренным образом пересмотреть наши отношения с Грузией.

Спикер Госдепартамента Ведант Пател

Мы ясно дали понять, что <…> законодательство, направленное против гражданского общества, СМИ и некоммерческих организаций <…> не только противоречит ценностям, которые мы разделяем с США, но и противоречит чаяниям грузинского народа.

Спецпредставитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина (в соцсети Х)

Недавно одобренное грузинское законодательство о так называемых «иностранных агентах» является шагом в неправильном направлении и еще больше отдаляет Грузию от евроатлантической интеграции, которую поддерживает НАТО.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель

Принятие этого закона негативно сказывается на продвижении Грузии по пути в ЕС. Выбор дальнейшего пути находится в руках Грузии.

Замминистра иностранных дел Великобритании Нусрат Гани

Этот законопроект и сопровождающее его организованное запугивание протестующих не соответствуют демократическим ценностям страны, которая претендует на вступление в НАТО, а также рискуют в корне подорвать евроатлантические устремления Грузии.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк

Власти и законодатели предпочли проигнорировать многочисленные предупреждения правозащитников и организаций гражданского общества. Воздействие на права на свободу выражения мнений и объединений в Грузии, к сожалению, теперь может оказаться значительным.

Совместное заявление председателей парламентских комитетов по международным отношениям США, Евросоюза и 14 стран Европы

Этот закон <…> служит прямым нападением на гражданское общество и независимые средства массовой информации — элементы, фундаментальные для любой демократии. <…> Мы без колебаний призовем к ответу тех, кто несет ответственность за принятие этого закона в российском стиле и за жестокие нападения на мирных демонстрантов.

Что говорят в России

Ситуация в Грузии с законом об иноагентах — это «абсолютно внутреннее дело» страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия, «никоим образом» не хочет в них вмешиваться, при этом видит «ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне».

«Мы даже слышим угрозы применения санкций в отношении Грузии, если они будут принимать тот или иной закон у себя. Что это, если не прямое вмешательство во внутренние дела Грузии?» — сказал представитель Кремля.

Реакция стран Запада на принятие закона об иноагентах ― это «абсолютное, стопроцентное вмешательство других стран во внутреннюю политику суверенного независимого государства», заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя заявления Госдепа США по поводу грузинского законопроекта, Захарова выразила недоумение, почему Грузия и другие страны должны соответствовать чужим ценностям. Она также отметила, что грузинский закон об иноагентах «намного мягче американского».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пожелал народу и парламенту Грузии «сил и стойкости в отстаивании национальных интересов», а также подчеркнул, что «Россия не вмешивается» в дела страны.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал «бесцеремонным вмешательством» участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в протестах против закона об иноагентах.

«Очередная госдеповская виктория нуланд с её печеньками на киевском майдане. <…> Три чужестранных министра <…> своими неуклюжими действиями, требуя с улицы сохранить свободу зарубежного вмешательства в суверенные дела Грузии, лишь добавили соли и перца этой теме», — написал он в телеграм-канале.

* признан Минюстом России иноагентом